Disainer Sandra Luks: eesti moe juurde leiavad tee paljud maailmastaarid

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Moelooja Sandra Luks rääkis "Terevisioonis", et oma loomingut saab kõige lihtsamalt turundada siis, kui mõni maailmastaar neid kannab nagu juhtus tema loominguga, mida kandis Elon Muski ema modell Maye Musk. Luksi sõnul ei peaks häbenema seda, et moenädalatele pääsemise eest peab maksma, sest tegemist on väga hea reklaamiga.

"Mina ei näe selles probleemi, kui moenädalale pääsemiseks peab selle eest maksma, sest tegemist on brändi reklaami ja turunduskuluga. Korraldajad garanteerivad sulle sinna showle ostjaid, stiliste, et sul ikkagi avaneb võimalus saada publikatsioonidesse ja miks mitte ka edasimüüjate juurde poodidesse," selgitas disainer Sandra Luks, miks ei peaks häbenema seda, et Eesti disainerid maksvad, et pääseda näiteks New Yorgi moenädalale.

Luksi sõnul on see väga suur töö Eestist väljapoole pääseda, sest konkurents on tihe ja disainereid palju. "Osalt on see ka õnnemäng ja siin võibki mängu tuua kolmandad osapooled, kes võtavad sind enda poodi või showroomi mingi tasu eest ja garanteerivad, et selle tasu eest saad vähemalt kuus kaks väiksemat publikatsiooni ja ühe suurema rahvusvahelisse ajakirja," tõdes Luks.

Disaineri sõnul pole see aga ainuke viis, kuidas kuhugi jõuda. "Kindlasti on kasuks, kui oled ise proaktiivne, suhtled, oled õigel ajal õiges kohas, julged suu lahti teha," nentis Luks, kes enda sõnul tihti ise ei julge seda teha, aga vahel ka söandab ja siis on kohe näha, et see töötab.

Luksi enda kõige silmapaistvam publikatsioon ilmus Šveitsi ajakirjas "Schön!".

"Olin õigel ajal õiges kohas. Hakkasin lihtsalt showroomis rääkima ja sealsamas oli üks stilist, kes otsis jätkusuutlikku teksat. See kõik juhtus New Yorgis, kus minu loomingut kandis Elon Muski ema Maye Musk, kes on modell ja toitumisspetsialist," sõnas Luks.

Luksi sõnul on mitmete Eesti disainerite rõivaid ja aksessuaare kandnud rahvusvahelised staarid.

Disainer Roberta Eineri loomingut on kandnud väga paljud kuulsused nagu näiteks Kylie Jenner, Rihanna, Lady Gaga. "Disainerite poole pöörduvad pigem stilistid kui kuulsused ise. Minu väga hea sõbra moelooja Karl-Christoph Rebase poole pöörduvad stilistid, kes soovivad tema kollektsioonist teatud komplekte. Tema loominguga oli kõige hiljutisem esikaas Leedu ajakirjas "Elle", kus ta riietas muusik Evgenya Redkot. Ka ajakirja sisus oli tema loomingut. Veel olid ajakirjas Sigrid Kuuse ehted," tõi Luks välja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Martha-Beryl Grauberg

