Moedisainer: detailid muudavad rõivastuse mitmekülgseks

"Kapis võiks lisaks ühele mustale väikesele kleidile olla ka üks klassikalise lõikega tume ülikond või kahest osast koosnev pükskostüüm, mis oleks pigem just natuke suurem, sest annab natuke rohkem liikumisruumi. See avarus võimaldab sügisel mitmeid riidekihte pintsaku alla panna, kasvõi soe pesu viigipükste alla," ütles disainer ja Estonian Fashion Festivali tegevjuht Key Külaots.

Modell Kätlinile sobitas Külaots selga riietuse, millega ta läheb hommikul kontorisse ning pärast tööd peole. "Suvised mõnusad soojad jalatsid, väike karv seal sees annab sooja. Must ülikond saab elavaks, kui lisada sellele erksat värvi. Mina panin väikese rohelise triiksärgi pintsaku alla ja selle alla veel valge maikasärgi. Hommikuti on ju ka suvel natuke jahedam," sõnas Külaots.

Kaela sidus Külaots kollast värvi kampsuni. "Kaela ei pea salli panema. Väga praktiline on panna hoopis kudum, mida vajaduse korral saab selga panna."

"Kui tahta sama riietusega õhtul välja minna, siis aksessuaaridega saab välimust lihtsalt pidulikumaks muuta. Kätlinil on kaasas kingad, millel on natuke metalli. Ehteks paneme kaela metallise kee ning pintsaku alt võtame rohelise triiksärgi ära. Kätte narmastega must kott. Sellised aksessuaarid võiksid ju kotis kaasas olla," lisas Külaots.

Modell Jürgen on tudeng, kes käib koolis rattaga. "Sportlik jalats jalas. Tumedale ülikonnale saab värvi lisada punaste toonidega. Punased jalanõud ja veinipunase triibuga kampsun salli asemel. Kui Jürgen tahab lõuna ajal sõpradega randa minna, on tal kotis plätud, mis jalga panna. T-särgi võtab pintsaku alt ära ning tal on seljas ilma varrukateta avara lõikega kudum."

Enda riietuse elavdamiseks sidus Külaots pükste peale kirju salli. "Selle võib päeva jooksul ümber kaela siduda või õlgade peale panna."

Tartus toimub 12.-14. juulini Eesti moefestival. Festivali juhi Külaotsa sõnul on festivali märksõnaks jätkusuutlikkus. "Jätkusuutlikke praktikaid, mida disainerid saavad kasutada, on hästi palju. Üks lihtne võte näiteks on kasutada tootmisjääke. Saab kasutada teise ringi asju. Meil on festivalil üle 30 disaineri, kes kõik on leidnud oma niši, mida nad jätkusuutlikult teevad."

Pärast iga moeetendust on festivalil pop-up ala, kus disaineritega saab suhelda ja see on väga populaarne. "Ei osteta ainult stanged tühjaks, vaid tõesti tahetakse disaineritega suhelda," tõi Külaots välja.