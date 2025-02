Anne Vetik presidendi vastuvõtu moest: pilt oli üsna vaheldusrikas

Vau-efekti Vetikule midagi ei tekitanud. "Ma ütleksin, et pigem oli rahulik. See aasta ei domineerinud ka ühegi konkreetse moekunstniku looming. Pilt oli üsna vaheldusrikas. Paar isikliku lemmikut kindlasti oli, aga midagi nii jubedat, mille peale põrandale pikali kukuks, ei olnud," tõdes Vetik.

Moelooja Karl Christoph Rebane oli Vetikuga sama meelt ja lisas, et teda üllatas kui palju oli külaliste hulgas näha roosat. "Kui olid laiad plaanid, siis oli näha sinimustvalget ja roosat. Ma ei arvanud, et see aasta ka veel roosa domineerib, eelmine aasta oli see väga tugevalt esil," rääkis Rebane.

Mõlema isiklikute lemmikute hulka kuulus Anu Kalm. "See on imeline kleit. Jah, praegu on talv, aga need suured lilled töötav siin suurepäraselt, sest kangas on nii mõnus ja jõuline," selgitas Vetik. "Samas tekitab see tunnet, et kevad kohe tuleb. Anu Kalm on minu meelest alati stiiliikoon. Ma ootan, mida ta kannab," lisas Rebane.

Mart Kalm ja Anu Kalm Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

"See on ka hea näida sellest, et ei pea seal juuksuris midagi "ebatavalist" tegema. See on Anu signatuursoeng, äge blond lokk ja see sobib suurepäraselt ka selle piduliku kleidiga. Ning ei pea olema ka mustad või valged kingad, värviline king või kleidi veel ägedamaks teha," rääkis Vetik.

Teine kleit, mis nii Rebasele kui Vetikule silma jäi, oli kunstnik Edith Karlsoni kantud Julia Heureri kleit. "See oli suurepärane, kuidas Edith Karlson ise selles elas ja kuidas temast õhkas seda, et ta oli selles kleidis nii enesekindel," rääkis Rebane ning lisas, et Karlsoni kleit on hea näide sellest, kuidas kanda värve, ilma et komplekt mõjuks liiga värvilisena.

Edith Karlson ja Raul Saaremets Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

"Sa näed jah, et riie teeb inimest rõõmsaks. Ning jällegi – detailid. See käekott, mis sobib perfektselt kleidiga, ja meik, kus huuletoonis korduvad need lillakad momendid. Väga-väga lahe," kommenteeris Vetik Karlsoni kleiti.

Rebast rõõmustas kui nägi vastuvõtul noorte disainerite loomingut. "Ma armastan kleiti ja tundsin kohe ära selle disaineri, kes on Sandra Luks. Mul on nii hea meel, et on inimesi, kes võtavad sellistesse kohtadesse kaasa noorte moeloojate uusi mõtteid, sest oleme harjunud sellega, et meil on mõned teada tuntud disainerid, keda kasutatakse ja kasutakse," rääkis Rebane teksalilledega kleidist.

Presidendi vastuvõtu kätlemistseremoonia Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Värskust pakkus Rebase sõnul ka Gregor Kulla. "Ma olin nii õnnelik, kui nad lõpus kuskilt välja ilmusid. Mõtlesin, et jess – ei ole lihtsalt pintsak. See oli nii värske. Platvormkingad on ajatu ja teise mehe king on väga maitsekas," ütles Rebane. "Veidi nagu uue aja piraadid," lisas Vetik.

Presidendi vastuvõtu kätlemistseremoonia. Gregor Kulla Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

"Mulle meeldis, et Züleyxa ei söö oma sõnu, vaid taaskasutab riideid omaenda garderoobist. Meeldib ka kuidas see paaris-riietumise moment on siin läbi selle roosa tooni maitsekalt välja toodud. Ma ise olen alati mõelnud, et kui ma kunagi saaksin kutse sinna presidendi vastuvõtule, siis tahaksin seal täiega rokkida ja tantsida ning paneksin selga megamugavad riided, mida ma olen varem juba kandnud. Hea näide, et ei pea tellima midagi uut, mida sa võib-olla enam kunagi selga ei pane," rääkis Vetik.

Züleyxa Izmailova Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Vetikule jäi silma ka Yoko Alendri ja tema tütre värvikombinatsioon. "Mulle meeldib Yoko Alendri kleidi lihtsus. Siin seob neid omavahel jällegi must värv ja väikesed mustad detailid. Ja mulle meeldib Yoko puhul ka see, et ta ei peida halli juuksevärvi, see on superilus ja sobib kleidiga nii hästi kokku," selgitas Vetik.