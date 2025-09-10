Aldo Järvsoo: Giorgio Armani armastas Eesti naiste ilu

X!

Moekunstnik Aldo Järvsoo rääkis "Ringvaates", et 91-aastasena meie hulgast lahkunud Itaalia moelooja Giorgio Armani armastas väga eesti naiste ilu ning kutsus oma moeshowdesse ja reklaamidesse Eesti modelle, kellega tegi pikaajaliselt koostööd. Järvsoo tõdes, et Armani tõesti leidiski surematuse valemi.

"Giorgio Armani oli itaallaste rahvuslik uhkus. Iga itaallane teda teadis ja oli uhke selle üle, et on üks bränd maailmas, mis kirjutas enda nime taha täie aususega Made in Italy. Kõik tema tooted valmisid Itaalias," ütles moekunstnik Aldo Järvsoo.

"Armanil on surematuse valem leitud, teha endanimeline kaubamärk, mida ise omada ja sinna eesotsa ei panda ka uusi disainereid, sama tiim jätkab tema tööd. Armani stiil ongi Itaalia stiil, see on vabadus ja muretus. Ta oli esimene, kes võttis meeste pintsakutelt ära voodid, tema käe läbi muutus kõik vabamaks," ütles Järvsoo.

Esimesena hakkas Armani showsid ja reklaame tegema Carmen Kass. "Tema arvatavasti avas Eesti modellidele ukse, et eesti naine on cool ja ilus. Järgmisena hakkas tema showsid tegema Hedvig Maigre. Armani showdes ei ole modellid mitte kunagi kurja näoga ega küürus, vaid alati naeratavad kergelt ja käivad väga lihtsalt, jalutavad nii nagu nad käiksid tänaval," tõdes Järvsoo.

Kõige viimasena tegi Armaniga koostööd Lis Altma E.M.A modelliagentuurist. "Ta on teinud ka tema reklaamkampaaniaid, mis tähendab seda, et Armani armastas tema välimust ja nägu nii palju, et sobiks selleks nii-öelda Armani naiseks. See oli üks kindel väljend moemaailmas - Armani naine."

"Kui ma Olga Serovaga rääkisin, kes on ka E.M.A modelliagentuurist, siis ta meenutas, et kohtas proovipildistamisele minnes Armanit tänaval ja Armani ütles Olga kohta, et see tüdruk bukkige. Kümme aastat tegi Olga Armaniga koostööd ja suuresti tänu sellele koostööle Olga lõpuks koliski Milanosse elama," nentis Järvsoo.

Järvsoo sõnul Armani teadis, et modellid on Eestist. "Eestlase cool olemus ja kerge muie suunurgas väga meeldis talle, aga eriti just eesti naise ilu. Selleks kolivad itaallased Eestisse, et näha seda ilu."

Modell Olga Serova ja moelooja Giorgio Armani Autor/allikas: Erakogu

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", inervjueeris Marko Reikop

