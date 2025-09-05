Telesügis rõõmustab uute sarjadega

Sügiskuudel pakuvad ERR-i kanalid rikkalikku valikut sarjadest, ajaloolistest peredraamadest kriipivate krimilugudeni. Sügisel jõuab ETV eetrisse ka Soome põnevussari "Mädaõunad", mille peaosalist kehastab Satu Tuuli Karhu ja kus Eesti näitlejatest saab näha Ester Kuntut, Tiina Mälbergi, Gert Raudseppa ja ka kõik taustanäitlejad on pärit Eestist.

Veel enne, kui ekraanile jõuavad uhiuued telesarjad, pakub ETV vaatajatele mitme lemmiksarja seninägemata osasid. Nii algab krimireedes 5. septembril "Sinjoora Volpe" teine hooaeg ja laupäeval stardib ajaloolise draama "Sissi" neljas ja ühtlasi kõige viimane hooaeg. Pühapäev, 7. september pakub omakorda taaskohtumise rõõmu sarjaga "Paradiisi järel". Sarjade varasemate hooaegadega aitab järjele Jupiter.

Septembri lõpus jõuab ETV ekraanile krimisarja "Karen Pirie" kauaoodatud teine hooaeg. Sel suvel Suurbritannias esilinastunud ja palju kiidusõnu pälvinud uues hooajas asub Karen Pirie uurima juhtumit, mille niidid viivad 40 aasta tagusesse aega.

Karen Pirie Autor/allikas: pressimaterjal

Tulekul on ka pühapäeviti ETV-s näidatava politseipõneviku "Sinised vilkurid" teine hooaeg. Aasta lõpus on omakorda oodata "Midsomeri mõrvade" uusi osasid - sari stardib siis juba 25. hooajaga.

Midsomeri mõrvad: Saatana kätetöö

Uued draamasarjad

"Dinosaurus" alates 8. septembrist Jupiteris

Jupiter pakub septembris vaatamiseks šoti humoorikat draamasarja kahest õest, Ninast ja Eviest. 30ndates autistlik Nina elab rõõmsat elu, uurides ajaloomuuseumis dinosauruseid. Ootamatult peab ta kohanema õe kihlusega ja plaanitava pulmaga. Peaosalist Ninat kehastab püstijalakoomik Ashley Storrie, kes on ka üks sarja loojatest.

Dinosaurus ep4 Autor/allikas: pressimaterjal

"Queen of F*cking Everything" alates 9. septembrist ETV-s

9. septembril algab ETV-s ülimenukas Soome sari "Queen of F*cking Everything", mida juba on saanud vaadata Jupiteris. Sarja keskmes on hea eluga harjunud maakler Linda, kes ootamatult kaotab nii armastuse kui ka majandusliku kindlustunde. Häbi ja üüratute võlgade sunnil astub ta üle seaduse piiride ning sealt ta enam nii lihtsalt ei pääse. Musta huumoriga vürtsitatud tempoka sarja on kirjutanud ja lavastanud Tiina Lymi, peaosalist kehastab Laura Malmivaara.

"Mädaõunad" sel sügisel ETV-s

Eestis filmitud Soome põnevussari viib 1970ndatesse ja kajastab tollaseid ühiskonna norme eiravaid naisi, kes satuvad üksikule saarele vaimuhaiglasse kaheldava meetodiga ravile. Elisa rahvusvahelises originaalsarjas kehastab peaosalist Satu Tuuli Karhu, teistes võtmerollides astuvad üles Armi Toivanen, Santeri Kinnunen, Sonja Kuittinen jpt. Eesti näitlejatest näeb sarjas Gert Raudseppa, Tiina Mälbergi ja Ester Kuntut, ka kõik taustanäitlejad on pärit Eestist.

"Mädaõunad" võtted Eestis Autor/allikas: ERR

"Douglas on tühistatud" sel sügisel ETV2-s

Jupiteris näidatud briti draamasarjas kehastab Hugh Bonneville teleajakirjanikku, kelle elu kipub koost lagunema, kui levima hakkab säuts, mis väidab, et ta rääkis pulmas seksistliku nalja. Saatejuhi karjäär on ohus, ent samal ajal püsib õhus küsimus, mis tegelikult toimus ja kes on selle taga.

Douglas on tühistatud Autor/allikas: Pressimaterjal

Suured perelood

"Stenbeck" sel sügisel ETV-s

Rootsi tõsieluline draamasari Jan Stenbeckist ja Stenbeckide äriimpeeriumist, mis on mõjutanud Rootsi, Skandinaavia ja ka globaalselt ärimaailma. New Yorgis karjääri tehes peab Jan Stenbeck naasma Rootsi, ent perefirmas põrkuvad peagi mehe visioonid ja teiste pereliikmete konservatiivsed vaated. Sari jälgib ühe suure firma edulugu, mis muutis jäädavalt põhjamaade meedia ja telekommunikatsiooni turgu. Peaosalist Jan Stenbecki kehastab Jakob Oftebro, kes on ka Eesti televaatajale tuttav mitmetest sarjadest ja filmidest.

"Stenbeck" Autor/allikas: pressimaterjal

"Mitfordi õed" sel sügisel ETV-s

Tõsielul põhinev ajalooline draama viib 1930ndatesse ja räägib loo briti aristokraatliku perekonna õdedest, kes põhjustasid oma elustiili, poliitiliste vaadete ja väljaütlemistega omal ajal suurt tormi. Mitfordide pere oli seotud kogu toonase eliidiga, Hitlerist Churchillini. Õdede elusaatustesse jagus kirevaid suhteid, reetmist ja poliitikat. Kuuest õest kaks on endale nime teinud kirjanikena.

"Mitfordi õed" Autor/allikas: pressimaterjal

Eripalgelised krimisarjad

"Ludwig" sel sügisel ETV-s

Sooja huumoriga briti krimisari David Mitchell ja Anna Maxwell Martiniga peaosas. Eraklik ja taibukas John "Ludwig" Taylor peab astuma oma mugavusstsoonist välja, kui tema identne kaksikvend kaob ja mees asub venda teeseldes politseisse tööle. Varem ristsõnamõistatusi loonud mees asub nüüd korraga lahendama nii mõrvasid kui ka venna kadumise müsteeriumit.

"Ludwig" Autor/allikas: pressimaterjal

"Lynley" sel sügisel ETV-s

Briti verivärske krimidraama kahest vastandlikust uurijast - aristokraatlikust perest pärit Tommy Linley (Leo Suter) saab paariliseks töölisklassi taustaga Barbara Haversi (Sofia Barclay). Kuigi erinevad nii iseloomult kui päritolult, seob neid tugev õiglustunne. Elizabeth George'i menuraamatute ainetel valminud sari esilinastub ka Suurbritannias alles lähiajal.

"The One that Got Away" sel sügisel ETV-s

Briti krimisari viib Walesi, kus noore tudengi mõrv tuletab meelde 12 aasta tagust topeltmõrva. Juhtum toob taas kokku toonased uurijad, kelle isiklik suhteajalugu teeb juhtumi omakorda väga keerukaks. Peaosades Elen Rhys ja Richard Harrington, neist viimane on tuttav paljudest sarjadest ("Ääremaa", "Poldark", "Dalgliesh").