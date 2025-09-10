Jupiter esitleb harivat arvutimängu "Müstiline rong"

Alates 10. septembrist on ka Eesti noortel võimalik hüpata kõrgel kiirusel kihutava rongi peale, et nutti kasutades peatada rong enne kokkupõrget. Mängu käigus peab lahendama erinevaid ülesandeid, mis panevad proovile loogika, tähelepanelikkuse ja arendavad kodeerimiseks vajalikke oskuseid.

YLE poolt loodud ja Jupiteri poolt eesti keelde tõlgitud arvutimäng "Müstiline rong" (orig. Mystery Train) on mõeldud noortele vanus 11–16 eluaastat, aga paneb proovile ka täiskasvanud.

"Müstilist rongi" saab kaasa mängida nii arvutis kui ka nutitelefonis. Mäng on kõikidele tasuta ja seda saab kasutada arendava ja leidliku tegevusena õppeasutustes.

Mänguni viib otselink Jupiterist. Mängu alguse eel tuleb eesti keeles mängimiseks valida "eesti".