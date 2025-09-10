X!

Jupiter esitleb harivat arvutimängu "Müstiline rong"

Varia
Müstiline rong
Müstiline rong Autor/allikas: Pressimaterjal
Varia

Jupiter kutsub koostöös Soome rahvusringhäälingu YLE-ga kaasa tegema hariduslikku arvutimängu "Müstiline rong".

Alates 10. septembrist on ka Eesti noortel võimalik hüpata kõrgel kiirusel kihutava rongi peale, et nutti kasutades peatada rong enne kokkupõrget. Mängu käigus peab lahendama erinevaid ülesandeid, mis panevad proovile loogika, tähelepanelikkuse ja arendavad kodeerimiseks vajalikke oskuseid.

YLE poolt loodud ja Jupiteri poolt eesti keelde tõlgitud arvutimäng "Müstiline rong" (orig. Mystery Train) on mõeldud noortele vanus 11–16 eluaastat, aga paneb proovile ka täiskasvanud.

"Müstilist rongi" saab kaasa mängida nii arvutis kui ka nutitelefonis. Mäng on kõikidele tasuta ja seda saab kasutada arendava ja leidliku tegevusena õppeasutustes.

Mänguni viib otselink Jupiterist. Mängu alguse eel tuleb eesti keeles mängimiseks valida "eesti". 

Müstiline rong Autor/allikas: Pressimaterjal

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

popmuusika radadel

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

09.09

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

08:51

Helina Laidla: ühel hetkel mõistsin, et ei suuda tütart elule tagasi tuua

09.09

Sünoptik Ele Pedassaar: sügis tuleb keskmisest soojem

09.09

Video: kuidas lõppes "Ringvaate" roheliste tomatite kunstküpsetamine?

10:08

Aldo Järvsoo: Giorgio Armani armastas Eesti naiste ilu

09.09

Kokk: tervislik snäkk sobib nii trenni järel kui telekast sporti nautides

08.09

Evelin Samuel-Randvere: Eurovisiooniga kaasnenud tähelepanu oli minu jaoks liig

09:36

"Jõulutunnel" ootab taotlusi koostööks

04.09

Teist korda abieluranda sõudnud paar: parandasime oma vead

26.06

Sillamaa: vahel tundus, et Joala oleks tahtnud olla teistsugune muusik

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo