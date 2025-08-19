"Pealtnägija" toimetaja Merilin Pärli: isiklik elu tuleb ära unustada

"Pealtnägija" tiimiga liitunud toimetaja Merilin Pärli rääkis Vikerraadios, et üsna kiiresti tehti talle selgeks, et isiklik elu ja vabad päevad tuleb ära unustada. Pärli sõnul on töömaht tõesti intensiivne ja ka pühapäev pole puhkamiseks, sest hooaja jooksul peaks toimetaja tegema saatesse 25 lugu.

"ERR päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala helistas mulle ja kutsus vestlusele. Läksin, kuulasin ta ära ja jah-sõna tuli minu poolt tõesti kiiresti. Kuigi ma esoteerikasse ei usu, siis sel hommikul kodunt välja minnes oli mul miskipärast tunne, et Peep Kala mulle helistab ja see juhtuski," meenutas toimetaja Merilin Pärli, kuidas ta "Pealtnägija" tiimi kutsuti.

Sisemine valmisolek edasi liikuda oli tal enda sõnul olemas, aga ta ei tahtnud ERR-ist ära minna.

"See tehti mulle üsna kiirelt selgeks, et ma unustaksin ära isikliku elu ja vabad päevad. Töömaht on intensiivne, sest hooaja jooksul peaks toimetaja tegema 25 lugu. Pühapäev pole puhkamise päev, vaid stsenaariumi paikaloksutamise päev," selgitas Pärli.

Aja jooksul on Pärli "Pealtnägijasse" teinud kaks lugu ja just uurivad lood on need, mida ta on teinud ja mida teha tahab. "See on võimalus süveneda detailidesse ja võtta välja kõik kurvid, mida igapäevases uudistesaates teha ei saa, sest lugu peab kahe minuti sisse ära mahtuma."

"Kõige rohkem olen südant kaotanud sotsiaalteemadesse, need kõnetavad mind kõige rohkem, kui tavalisele inimesele tehakse liiga mingi süsteemi poolt või on mingid olud ebasoodsad. See on keeruline ja alati ei õnnestu kohe midagi muuta, aga me saame teha nii kõva lärmi, et sellel süsteemil ei ole võimalik enam vaikuses edasi ragistada, nad peavad korraks peatuma ja mõtlema," tõdes Pärli.

Pärli otsustas juba varakult, et temast saab ajakirjanik või psühholoog. Kuna Tallinnast ära minna ei saanud, läks ta Tallinna Ülikooli raadiorežiid õppima.

"Uudiste juurde olengi kogu eluks jäänud," lisas Pärli. "Loodan, et mul õnnestub säilitada lugusid tehes oma nägu, sest olen juba väljakujunenud isiksus, aga "Pealtnägija" saate formaat siiski nõuab ka oma osa."

Vabal ajal meeldib Pärlile reisida. "Vajan oma ellu kultuuri, see on minu hapnik, kogu vaba raha kulutan teatripiletite peale. Kuulan muusikat, käin metsas jalutamas, minu elu käib ka seenerütmis, kui seened on valmis, siis igal vabal hetkel lähen oma seenekohtadesse, see on minu kõige parem stressirohi."

"Pealtnägija" uus hooaeg algab 3. septembril.