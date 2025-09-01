Jaak Tammearu: teletöötajal peab olema sarmi, häält ja midagi öelda

Vikerraadio saates "Päevatee" oli külas 1973. aastal Eesti Televisioonis tööd alustanud ning tänavu ETV-ga ühist ümmargust 70. sünnipäeva tähistav Jaak Tammearu, kes rääkis oma lapsepõlvest, pikast telekarjäärist ning omadustest, mida vajab hea teletöötaja.

Tallinnas üles kasvanud Tammearu käis 21. keskkoolis. "Meil oli väga tore perekond. Mul oli imetore vanaema, kes mind kantseldas, sest vanemad pidid tööl käima. 60-ndate alguses olime ikka küllalt vaesed, palka ei saadud ju palju ja vanaema pidi vahelt kuskilt maalt mõne lihatüki leidma. Mul on piinlik tunnistada, aga tollest ajast on ka niisugune seik, et kui me käisime kuskil maal "külas", kuigi see ei olnud otseselt külaskäik, vaid pigem seenelkäik, siis sai ka kartulipõllult või porgandipõllult üht-teist kaasa võetud, mida patta pista. Korilus oli tol ajal teema," tõdes Tammearu.

Õdedest vendadest oli Tammearu kõige noorem. Tänaseks on alles jäänud üks õde, keda vaevab dementsus ning kes elab hetkel Tammearu juures. "Ma olen väga õnnelik. Tal on oma lapsed küll olemas, ta on viie lapse ema ja tal on 17 lapselast, aga mina praegusel momendil lihtsalt aitan seda perekonda niimoodi, et nad saaksid oma elu ka elada ja tunda rõõmu oma lastest. Nii et ma olen niisugune hea inimene. Vabandust, see kõlab väga totralt, aga kui sa ennast ei kiida, siis ei kiida sind keegi."

Üheks oma suurimaks nõrkuseks peab Tammearu muusikat ning suur on Soome poplaulja Katri Helena fänn. Kooliajal laulis ta ka koorides ning etles luuletustega.

Enam kui 50 aasta jooksul on üks Tammearu ametitest olnud saatekülaliste üles soojendamine. "Tunnen ennast selles nagu kala vees. Saatejuhid ütlevad tihti, et jumal tänatud, et sa nendega rääkisid. See on väga tähtis, muide," tõdes Tammearu.

"Kõige tähtsam on, et ma teaksin enne saadet, millest juttu tuleb. Siis püüan ennast sellesse teemasse sisse elada ja lähen inimese juurde ning hakkan temaga samal teemal rääkima. Nii on ta õnnelik ja tunneb, et teda on siin oodatud. See on väga tähtis. Nagu ütleb "Hommik Anuga" saate produtsent Andres Arro: "Tead, sinu sarm on võrratu."," lisas ta.

Teletöötaja juures peabki Tammearu kõige olulisemaks sarmi. "Vanusel ei ole tähtsust, kuid inimesel peab olema sarmi. Tal peab oleme telegeen sees ja tal peab olema midagi inimestele öelda. Ma näen, kuidas siia tulevad noored, kes on kogu aeg kõhklevad ja lausa puterdavad. Selleks on vaja ka häält, et olla mikrofoni ees. Ja ma ütlen, sul peab olema midagi öelda, sul peab olema arvamus. Mul on alati oma arvamus ja ma ei suru seda peale, aga kui mulle tundub, et midagi valesti, siis ma ütlen," rääkis ta.

Kunagi Paul Pinna rahvateatris näitlejana tegutsenud Tammearu sarm on jäädvustatud ka filmi "Kõrboja peremees" lindile. "Meil oli seal väga tore seltskond, see oli põhiline. Võtteplatsil valitses väga rahulik õhkkond. Ma olen käinud ka teistsugustel võtetel, kus närvihaige režissöör karjub su peale ja ei tea mida veel. Leida Laiuse ees ma võtan mütsi maha. Ta ütles, et kullakesed, ma saan aru, et te olete väsinud, aga teeme üks kord veel, palun. Ja vot – seesama "palun" – see on kõige tähtsam asi," toonitas Tammearu.

Augusti alguses 70. sünnipäeva tähistanud Tammearu on ETV-st vaid pisut noorem. Tammearu tõdes, et on ETV-ga üldiselt rahul, aga tal on ka pretensioone. "Ta on tegelikult päris tore. Ütlen ausalt, meil võiks rohkem olla meelelahutust. Ma vaatan nüüd Eesti Kanalilt meie kordussaateid ja mõtlen, et kuradi hästi tehti ikka saateid. Mis siin salata, minu käsi on mängus," muigas Tammearu.

Tänasel päeval on Tammearu nii "Pealtnägija" kui selle venekeelse versiooni assistent. "Peale selle on veel "Hommik Anuga" ja muidugi minu praeguse momendi absoluutne lemmik on "Plekktrumm". Omal ajal ma mõtlesin, et kurat, keda see huvitab, ja nüüd ma vaatan neid inimesi, kes käivad... Joonas Hellerma oskab nad lihtsalt ilusaks rääkida või vastupidi, rääkijad räägivad Joonase ilusaks," sõnas Tammearu ning lisas, et saate-eelne traditsioon muudab tihtipeale külalised omaks inimeseks.

"Meil on üks tore komme, et alati enne saate algust oleme esimese stuudio ees, kuhu meie produtsent Laura-Liisa Veiler toob oma ema küpsetatud kringlit, küpsiseid ja kohvi, me räägime seal kõik koos, meil on hästi lõbus ja kui saatekülaline on meie seltsis, siis ta on ju oma inimene. Ta läheb stuudiosse oma inimesena, tal ei ole mingeid kammitsaid, ta hakkab lihtsalt rääkima. Ja kui Joonas Hellerma veel targad küsimused esitab, mida ta kindlasti esitab, siis ongi korras," rääkis telemees.

Televisiooni Loometöötajate Liidu esimees Tammearu tõdes, et küllaltki palju tuleb vestlustes kolleegidega teemaks ka raha. "Ma käin ka palgaläbirääkimistel ministeeriumis ja mul on hea meel, et Heidy Purga on saanud aru, et selle palgaga, mis me siit saame, ei ole võimalik edasi minna. Kui Tamrexi töökuulutuses seisab number 1850 ja meie palk on 1600 miinus maksud, siis jah. Kõik muidugi räägivad, et mis mul viga, ma saan pensioni. Ma pean ütlema, et pensioni saan küll, aga on natukene mammonat ka vaja koguda," tõdes ta.

"Et kui üks päev öeldakse "nägemist", siis sul ka midagi oleks. Muidu ongi nii, et nüüd on piinlik vaadata, kui paljud endised kolleegid, kes on pauguga läinud ja ei ole kogunud, istuvad allahindlusleti juures või isegi küsivad laenu," sõnas Tammearu ning lisas, et käib isegi praegugi sooduslettide juures ja häbi sellepärast ei tunne. "See toit kõlbab süüa, uskuge mind. 40 või 30 protsenti allahinnatud, aga ta on hea."

Miks Tammearu valis just telemaja, mitte raadiomaja, mees täpselt öelda ei oska. "Omal ajal sai käidud ju ka noorte reporterite klubis, aga minu poliitiline vaade ei sobinud tollel ajal sealsega kokku. See oli vahetult enne Brežnevi lahkumist, kui üks kolleeg ütles: "Jaak, ma tuletan siiski meelde, et vaata oma suguvõsasse." Mis siis teha. Represseeritud, nagu me kõik olime," nentis ta.

Kaadri tagant on Tammearu aga kaamera ette sattunud. "Olen lausa saatejuht olnud. Tõsi, ma tunnistan pattu, see toimus EVTV-s. Niimoodi ajutiselt tegin neli saadet, juhtisin ühte mängu, poolteist tundi otsesaadet. Siin majas olime Reet Linnaga saate "Süda tuksub" saatejuhid"."

Reet Linnaga on Tammearu 33 aastat jaganud ka tööruume. "Meil on temaga eriline kontakt tekkinud. Me oskame teineteist aidata. Tema küsib, et kuule Jaak, kas sa mäletad, millises saates oli see või teine asi või mis muusika see on? Kogu elu on mul toimunud läbi selle muusika ja meelelahutuse," lisas ta.