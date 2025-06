Heiti Kender: tehisintellekt teeb kõik meie tööd ära paari aasta pärast

Kuigi Kenderile endale meeldib Hunt Kriimsilma tiitel ja teda võib nimetada nii kirjanikuks, maailmaränduriks kui tehnoloogiaeksperdiks, siis praegu on ta põhikohaga tehnikajuht videomängul.

Tehnoloogiahuvi sai Kenderis alguse populaarteaduslikust raamatusarjast Mosaiik. "Seal oli üks hea raamat "Inimene, keel ja arvuti", mida soovitan väga kõigil lugeda. Ma arvan, et see arvutihuvi sealt tuligi. Mis on see, mida ma sellega teha saame," rääkis Kender, kes mänge arendab praegu peamiselt Londonis.

Parajasti on sündimas mäng nimega "XXX Nightshift". "Hetkel võtaks selle mängu kokku küsimusega, et kui palju kõik see, mis meil elus ette tuleb, meid muudab," sõnas Kender ning lisas, et videomängu tööstus on suurem kui muusika- ja filmitööstus kokku ning kasvab kiiremini kui teised hiiud kokku.

Kenderi hinnangul käib inimeste mängimisvajadus evolutsiooniga kaasas. "Seda me oskame. Väga palju räägitakse ka ingliskeelsest väljendit gamify, mis tähendab, et tahame kõike teha mänguliseks, lihtsamaks, intuitiivseks. Videomängutööstus rajab sellele teed. Kõik edasised tuletised mõjutavad ka teisi distsipliine," rääkis Kender.

Kender usub, et aeg, mil inimesed ise enam üldse tööd ei pea tegema ja tehisintellekt nende eest kõik ära teeb, saabub kiiresti. "Ma arvan, et läheb paar aastat. Oleme kogu aeg selle eksponentsiaalse tõusu, mõnusa kõvera peal. Need asjad aina kiirenevad. Aga ma tooksin välja kaks asja. Ühed asjad on korduvad ja manuaalsed, millega AI saab praegu väga hästi hakkama, aga kui me võtame kõik maailma laulud, söödame need AI-le ette ja palume sel kirjutada põnev laul, siis ta teeb mingi laulu ja see tundub päris okei. Aga ma arvan, et see hetk tuleb poole miljoni aasta pärast, kui öösel kell kaks äratab Paul üles Linda, ütleb talle, et ma "kuula, ma tegin sellise laulu" ja hakkab laulma The Beatlesi lugu "Yesterday". Sinna kulub pool miljonit aastat ja ma olen optimist nendes asjades," rääkis Kender.

Kender on tegutsenud ka kirjamehena, aga raamatuid tal enam kirjutada pole plaanis. "Ma arvan, et edaspidi ma loon kas laulusõnu või uus meedia, videomängud. Sest ma pean enda vastu aus olema. Nassim Taleb ütles hästi, et kirjutage raamat ainult sel juhul, kui te olete ainus inimene maailmas, kes suudab selle raamatu kirjutada. Mul on selline enesekriitika. Aga ma arvan, et ma olemasoleva teose "Fofefa" suudan veel paremasse videomängu vormi valada," tõdes Kender.

Laulusõnu hakkas Kender kirjutama tänu Tõnu Raadikule. "Tal oli plaaditäis viise ja oli vaja sõnu. Siis tuli see lugu "Armunu reggae". Sealt see sai alguse. Miskipärast oli mul telefonisse salvestatud Lauri Laubre number. Üks päev ta helistas ja nimi lõi ette. Tema küsis sõnu Tanjale ja ühel päeval jõudsin Trafficu juurde, Tanel Padari juurde, Lea Liitmaa juurde," meenutas Kender ning lisas, et Raadiku võis Kenderini juhatada välja müüdud luulekogu.