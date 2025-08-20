Hans Christian Aavik: virtuoossus on ka ühe noodi täiuslik mängimine

Viiuldaja Hans Christian Aavik rääkis "Ringvaatele", et virtuoossus ei ole vaid kiirete nootide perfektne mängimine, vaid tegelikult ka see, kui ühte nooti mängida täiuslikult. Aaviku sõnul taotleb Arvo Pärt oma teostega just seda.

Oktoobris läheb viiuldaja Hans Christian Aavik tuurile, mis kulmineerub esinemisega Carnegie Halli laval.

"Mulle tohutult meeldib vaikselt mängida, selles on midagi nii erilist. Kui ainult üks väike heli kuskilt on, ja keegi ei oska isegi arvata, kas see tuleb viiulist või kust kohast see tuleb," ütles noore kultuuritegelase preemia pälvinud viiuldaja Hans Christian Aavik.

Aavikul on ees ootamas esinemine Carnegie Halli laval koos dirigent Paavo Järvi orkestriga. "Seda lugu peabki väga palju mängima, et kehasse ja kätesse jääks see tunnetus sisse, mis on loo teises osas. Sellist rahu ei ole üheski teises loos, see on ainult Arvo Pärdi "Tabula rasas"," tõdes Aavik. "Ma arvan, et selleks tuuriks olen juba päris hästi valmistunud."

Arvo Pärdi muusikas on Aaviku sõnul kõik olemas. "Sealt on võetud ära kõik lisaasjad ja jäetud on vaid röntgen sellest, mis teeb muusikast muusika. See ongi Arvo Pärdi juures kõige olulisem, et iga heli on täpselt seal, kus ta olema peab. Kui räägitakse virtuoossusest, et see on midagi, kus on ainult kiired noodid, siis virtuoossus on tegelikult ka see, kui ühte nooti mängida perfektselt. Ma arvan, et see on ka see, mida Arvo Pärt taotleb oma teostega," selgitas Aavik.

Mõeldes hetkele, kui tuleb astuda maailmakuulsa kontsertsaali lavale, tunneb ta end erinevalt. "Tunded muutuvad iga päev. Üks hetk ma tunnen ennast väga rahulikuna, teisel hetkel ma mõtlen jälle, et appikene, ma esinen maailma kõige tahetumal laval, aga pigem tunnen ikkagi rahu," sõnas ta. "Paavost kiirgab ka täielik rahu. Koos temaga on väga mõnus mängida."