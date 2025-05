Merilin Pärli liitub "Pealtnägija" toimetusega

2019. aastal Bonnieri preemia ja 2024. aasta parima uudisloo auhinnaga pärjatud Merilin Pärli jätkab augustini tööd "Aktuaalses kaameras" ja suundub seejärel põhikohaga ETV saatesse "Pealtnägija".

"Pealtnägijaga" on Merilin Pärlil töised kokkupuuteid olnud ka varem, kaasautorina on ta saatele teinud mõned lood. "Kuna ka uudistetoimetuses on mind enim käivitanud lood, mis vajavad sügavamat kaevamist või viivad kohtadesse, kuhu igaühe jalg ei satu, on "Pealtnägija" toimetusega liitumine mõneti ehk loogilinegi samm," tõdes Pärli sügishooajale vastu vaadates.

ERR-i päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala sõnul saab "Pealtnägija" Merilin Pärli näol tugeva täienduse: "Merilin on näidanud end väga tugeva sotsiaalse närviga ajakirjanikuna, kes süveneb ette võetud teemasse ja läheb sellega nii-öelda lõpuni. Seega on "Pealtnägija" tema jaoks igati õige koht."

Rahvusringhäälingu uudistetoimetuses töötav Merilin Pärli juhib ühe saatejuhina ka Vikerraadio intervjuusarja "Reedene intervjuu". Televaatajatele on ta tuttav lisaks ETV2 kultuurisaatest "Kultuuristuudio. Arutelu".

"Pealtnägija" lõpetab kevadhooaja 28. mail ja naaseb ETV ekraanile septembris. Toimetuses jätkavad Mihkel Kärmas, Kristjan Pihl, Taavi Eilat ja Margit Kilumets ning produtsent Piret Priisaar.