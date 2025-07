Paavo Järvi: Pärdi esimene vastus on alati, et ma ei saa ja mul ei ole aega

Kui Paavo Järvi juhatas 2010. aastal Pariisis Orchestre de Paris'd, siis kirjutas Arvo Pärt spetsiaalselt Järvi jaoks loo "Siluett". "Tegelikult oli see niimoodi, et tahtsin väga Pärdilt Pariisi orkestri jaoks ühte lugu saada ja tema ei tahtnud seda üldse kirjutada. Temaga on üldse nii, et tema esimene vastus on alati, et ei-ei, ma ei saa, mul ei ole aega ja ma üldse ei kirjuta enam. Alati oli selline jutt," selgitas Järvi.

"Ma siis rääkisin talle, et võib-olla on mõni asi, mis teda Pariisi juures huvitab. Ta ütles, et ei, ikkagi ei saa, ei ole sellist asja. Paar kuud läks mööda, ta kutsus mind enda juurde Tallinna vanalinna korterisse, näites hästi paksu raamatut, kuhu oli koondatud kõik, mis üldse oli Eiffeli torniga seotud. Ja siis ütles, et tal on selline lugu ja mängis selle mulle klaveri peal ette," meenutas dirigent.

Järvi sõnul oli näha, et Eiffeli torn pani Pärdi mõttemaailma ja fantaasia tööle. "Ta rääkis, et see on niisugune lugu, et siin on suur ja vägev ehitis, aga millel samas pole uksi, aknaid ega seinu, ta on väga õhuline, aga samas väga tugev. Mida kõrgemale sa lähed, õhk muutub, väga kõrgel on juba pilved. Ja kõik metallist ehitised natukene liiguvad ning kui nad liiguvad, siis nad natukene kriuksuvad. Ta oli sinna kirjutanud väga huvitavaid asju sisse, näiteks poognaga tõmmatakse üle tam-tami, tuleb selline metallihääl," rääkis Järvi.

Teose esmaettekanne Pariisis tekitas Järvis parajalt närvi. "Üldse Prantsusmaa, aga Pariis eriti, on väga kriitiline kõige uue muusika vastu. Ma alguses kartsin, et mis need Pariisi kriitikud ütlevad. Kõik lehed ütlesid "vanameister", "geniaalne", "suur", nad kõik võtsid selle muusika vastu, mingit küsimust ei olnud," sõnas ta.

Vahepeal on Pärt lugu mitu korda muutnud ja ümber kirjutanud ning viimane versioon salvestatakse nüüd ka plaadile. "Minu jaoks on see erakordselt tähendusrikas, sest see on ainukene lugu, mille Arvo Pärt on minule pühendanud ja seal on isiklik side," lisas ta.