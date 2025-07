Labubude omanik Alika Milova: võib-olla saan viie aasta pärast miljonäriks

Viimastel kuudel on ühismeedias kõvasti tähelepanu ja populaarsust kogunud Labubu-nimelised plüüsmänguasjad, mille on disaininud 2015. aastal Hongkongi kunstnik Kasing Lung ning mille ta 2019. aastal koos Hiina firma Pop Martiga poelettidele tõi.

"Kõige suurem haip hakkas sellest, et üks K-popi bändi Blackpink liikmetest, Lisa, jagas pilti, kus tal Labubud koti küljes rippusid. Sellest see kõik hakkaski," rääkis Milova.

Milova defitisiidiks muutunud Labubude eest sadasid eurosid välja pole pidanud käima. "Tegelikult pole mina õnneks ühegi oma Labubu eest sentigi maksnud. Mu esimese Labubu kinkis mulle minu poiss-sõber, kuigi mina otseselt soovi, et ma seda endale väga-väga tahaks, ei avaldanud. Aga ta tõi selle kasti, ma avasin selle ja kui ma esimest korda selle Labubu nägu nägin, siis ma kohe ehmusin," rääkis laulja.

Milova oli üllatunud, sest Labubu ostja ei tea, millise Labubu ta sai. Pehmed mänguasjad on pakitud karbi ja kilekoti sisse. Milova usub, et hasarti tekitavad blind box'id, kus sees ootab üllatus, on ka Labubude populaarsusele kaasa aidanud.

"Mõtlesin, et appikene, miks tal on punased silmad ja sellised hambad. Mille jaoks mul seda vaja on? Aga pärast panin selle vaikselt oma koti külge ja läksin jalutama," muigas Milova.

Pärast esimest Labubut, mille avamise Milova üles filmis, võeti lauljaga ühendust ning talle saadeti koostööna veel üks kast Labubusid. "Kuus tasuta Labubut, väga hea diil," naeris Milova ning lisas, et andis kaks neist oma õe lastele.

"Nende jaoks oli see vist üks parimatest päevadest nende elus. Ühe loosisin välja ka, sest mida ma nii paljude Labubudega teen," nentis Milova ning nõustus, et Labubud ei hulluta sugugi mitte ainult lapsi. "Ka täiskasvanud tahavad vahel end lapsena tunda. See annab neile mingit kindlustunnet, et Labubu on neil koti küljes olemas ning on ise selline pehme ja mõnus," tõdes ta.

Enam Milova ise väga tihti Labubusid koti küljes ei kanna. "Siis, kui tundub, et täna just sobiks nii hästi just seda värvi Labubu seda värvi kostüümiga, siis võib-olla tuleb see meelde, aga muidu nad seisavad kodus ilusti riiulis ja kes teab, võib-olla saan viie aasta pärast miljonäriks," sõnas Milova.

Karbi ja kile taga võib olla peidus ka haruldasi Labubusid, mis on väärt veel rohkem, kui Eestis juba 75 euro juurde kasvanud ostuhind. "Minul selle haruldase Labubuga ei vedanud," tõdes Milova.