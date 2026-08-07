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Laevatuuker: vee all on huvitavam keevitada

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Reisilaev MyStar pesuprotseduuri tuukritööde juhataja Kaido Peremees rääkis "Ringvaates", et laeva puhastamine korpusele kinni jäänud limast ja vetikatest on hädavajalik ja selleks on tööl erivarustusega tuukrid. Laevatuuker-keevitaja Reio Rohtla sõnul on vee all keevitustöid huvitavam teha.

Öösel Eesti suurim reisilaev MyStar küll puhkab, aga laeva ümber käib suur sagimine, sest just öösiti tehakse iluprotseduure ja laev pestakse D-terminali kai juures põhjalikult puhtaks.

"On spetsiaalne masin, mida juhib tuuker. Nagu harjadega kartauto, mis sõidab mööda laevakorpust ringi ja tuuker siis roolib seda ja kontrollib selle tööd," selgitas pesuprotseduuri tuukritööde juhataja Kaido Peremees.

Üks mees on vee all ja kaks-kolm meest kontrollivad protsessi maa pealt. "Laevadele, mis liiguvad suhteliselt kiire käiguga, üle 25 sõlme, jääb kõik see, mis korpuse külge kasvab, väga kõvasti ka kinni. Selle mahanühkimiseks on vaja päris erilist tehnikat," tõi Peremees välja.

Laeva korpuse küljes on põhiliselt lima ja väga erilist vetikat.

"Vetikad korpuse küljes mõjuvad laeva hüdrodünaamilistele omadustele, võtavad kiirust maha ja suurendavad kütusekulu," sõnas MyStari kapten Ain Aksalu. "Kõige parema efekti annab talvel jää, mis puhastab kõige paremini."

"Hetkel me keevitame laeval polte, mis on vibratsiooniga lahti tulnud," ütles allveetööde spetsialist Enn Väljaots.

"Päris soe oli vees. Panin praegu kolm polti paika ja keevitasin need kinni, mingit mustkunsti seal ei olnud," ütles tuuker Reio Rohtla. "Enne siia tööle tulekut olin maa peal keevitaja, aga vee sees on huvitavam keevitada."

Laevatuuker-keevitaja Reio Rohtla Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Coco Rõõmusaar

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