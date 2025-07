Ameerikas näitlejaks pürgiv Chrissy Ly Peedu: tuleb ennast ise peale suruda

Chrissy Ly Peedu otsustas Tallinna balletikooli lõpetamise järel 2021. aastal, et teeb teoks oma Ameerika-unistuse. Järgnesid õpingud Lee Strasbergi teatri- ja filmiinstituudis, töö Los Angeleses ja Las Vegases.

Peedu tõdes, et suvel on väga hea kodus olla. "Eesti looduses, Eesti inimeste keskel. Iga kord, kui ma USA-sse lähen, on ikka igatsus sees," sõnas Peedu ning lisas, et vahel tunneb veidi, hakkab juba ameeriklaseks muutuma. "Vahel kuulen, et isegi aktsent on juures."

Ka Peedu ema on täielikult tantsimisele pühendunud ning juhib oma tantsukooli. Peedu ise mõistis, et tantsimine on ka tema rada, juba umbes kahe-aastaselt. "Siis hakkasin tantsima ema stuudios ja päris noorelt hakkasin ka iluvõimlemise ja -uisutamisega tegelema," selgitas Peedu, kes peab oma ainsaks teiseks hobiks näitlemist, mille ta enda peas viskab tantsimisega ühte patta.

Peedu oli Kaie Kõrbi õpilane. "Ma mäletan, et ta oli väga hooliv. Ta oli südamega nii minu kui ka teiste õpilaste arenguga kaasas, toetas meid igatepidi. Iga päev, kui meil oli klassika tund, kus õpilastel oli veidi halvem tuju, siis Kaie oli alati väga professionaalne ja tõstis meie tuju," rõõmustas Peedu.

Lühidalt tegi Peedu kaasa ka rahvusballeti trupis. "Ma olin alati tahtnud rahvusballeti pääseda, aga ma olin ka alati Ameerikasse minna tahtnud. Samal suvel, kui ma balletikooli lõpetasin, ütles mu sees midagi, et pean kohe Ameerikasse minema. Varem oli see alati mingi muu asja taha kinni jäänud. Ei viitsinud otsida, milline kool on kõige parem, või raha, sest seal on kõik koolid nii kallid," nentis tantsija-näitleja.

"Aga tol suvel ma mõistsin, et olen noor ja kui ma tahan näidelda, siis pean noorelt alustama," lisas ta.

Lee Strasbergi teatri- ja filmiinstituuti sisse saamine möödus Peedu jaoks lihtsalt, sest kodulinna balletikoolist oli tugev põhi all. "Me õpimegi seal näitlemist, nii teatri- kui ka filminäitlemist. Selle kõrval on igasugused lisatunnid, teatritantsimine, laulmine, kaskadöörindus ja erinevad näitlemismetoodikad," selgitas Peedu, kelle jaoks käivadki tantsimine ja näitlemine käsikäes.

"Kõikides oma rollides ma olengi olnud baleriin või tantsija," sõnas kaks aastat tagasi Lee Strasbergi koolist bakalaureuse-eelse diplomi kätte saanud Peedu ning lisas, et õpikogemused olid Eestis ja USA-s võrdlemisi sarnased.

Muuhulgas õpetati Strasbergi koolis, kuidas ennast turundada. "Meil oli eraldi kursus nimega "Business of acting", kus me õppisime, kuidas ennast maha müüa, kuidas läbi lüüa, kust leida ettelugemisi, kuidas suhelda mänedžeride ja agentidega. Iga külje alt," rääkis Peedu.

"Alguses oli eriti raske ennast sellesse maastikku sisse süüa. Pidin vastu võtma töid, mille eest ma ei saanud isegi raha või mis olid mitte eriti professionaalsed õppefilmid, aga ma pidin neid tegema, et enda pall veerema saada. Sealt sain tutvuseid, kes said teada, et ma olen väga hea balletitaustaga baleriin, siis sellest hakkas sõna levima ja tuldigi minu juurde küsima, et tehakse filmi, kus on vaja baleriini."

Peedu sõnul sõltubki noore näitleja edukus sellest, kui palju ta ise ennast peale suruda suudab.