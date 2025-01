Tiit Sukk: huumorit tehakse praegu väga vähe

Veebruaris ja märtsis jõuab publiku ette Tiit Suka lavastatud huumorishow "Lihtne elu". Suka sõnul on tehakse hetkel Eestis komöödialavastusi vähe ning tekkinud on tühi koht, mida tuleks täita.

Huumorishow on Suka sõnul susisenud juba mõnda aega ja õnneks oli tal parajasti teatris väike paus, et projekt ette võtta. "Ma hea meelega löön kaasa komöödiaprojektides," rääkis Sukk "Ringvaate" stuudios.

"Kuna me kunagi tegime produtsentide Tarmo Kiviväli ja Maarek Toomperega televisioonis "Komöödiaõhtut", siis seda tehes jäi meil hunnik sketše üle ja siis nad mõtlesid, et võiks seda laval ja publiku ees," selgitas Sukk, kes on veendunud, et inimesed janunevad nalja järele.

"See žanr on tegelikult väga vähe kastutatud praegu, tühi koht on nagu olemas. Ja need sketšid, mis üle jäid, on minu meelest head. Nad siis palusid, kas ma oleksin nõus seda juhtima. Ütlesin, et muidugi ma olen nõus näitlejaid juhendama," rääkis Sukk.

"Seal on 16 sketši, paar laulu, paar liikumiskava. Meie eesmärk on see, et peale pikka tööpäeva, kui lapsed on koju saadetud ja poes on käidud, siis saaks minna saali, istuda maha ja lõõgastuda. Ja loodetavasti siis ka naerda, sest need sketšid on väga elulised ja ma olen kindel igal saalis viibijal tunneb vähemalt pooltes sketšides midagi ära," selgitas Sukk.