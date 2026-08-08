X!

Jupiter teeb otseülekande erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeolt

Tele
Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu 2023
Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu 2023 Autor/allikas: Jaan Männik
Tele

Laupäeval, 8. augustil toimub Viljandi lauluväljakul 16. erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu "Üksteist peab hoidma", millest saab algusega kell 14 osa ka Jupiteri vahendusel.

Tänavune pidu räägib sellest, kui oluline on märgata, hoida ja toetada üksteist ning tunda ennast kogukonna osana. Peol astuvad üles ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti ning külalisesinejana esineb Hanna-Liina Võsa.

Laulu- ja tantsupidu on osalejate jaoks aasta üks oodatumaid sündmusi. See on päev, mil kohtuvad sõbrad üle Eesti, kellel pole sageli võimalik aasta jooksul kokku saada. Üheskoos laulmine ja tantsimine annab enesekindlust ning võimaluse näidata kogu Eestile, kui palju rõõmu, pühendumust ja annet erivajadusega inimestes peitub. 

Viljandis toimuv pidu on ligipääsetav kõikidele. Sündmusel on tagatud viipekeeletõlge, kirjutustõlge ning kirjeldustõlge, et pidu oleks võimalikult ligipääsetav ka kuulmis- ja nägemispuudega inimestele. Otseülekannet saab jälgida Jupiteris ja soovi korral seda ka koos kirjeldustõlkega.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

Suvine kaaslane

Kõik koos

Osale perega uues saates

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

07.08

"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

08.08

Signed-Johanna Hecht: ma ei tule lihtsalt koristama, ma tulen appi

08.08

Jupiter teeb otseülekande erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeolt

06.08

Palverändur Rebeka Neitsov: vajasin aega, mil ma ei pea ühtki otsust tegema

08.08

Andra Teede: loodan, et "Nüüd õpin Mustamäel" sütitab noortes sädeme

07.08

Viinalassid: väikeste asjade kaudu muutus Eesti meile tähendusrikkaks

07.08

Arvamusfestivali arutelud jõuavad rahvusringhäälingu kanalitesse

06.08

Türilane Jaan Pehk: surnuaed oli minu lapsepõlve mängumaa

06.08

Taavi Eilat liitub ETV arutelusaatega "Impulss"

03.08

Digiekspert: telefonikelmidega vestlemine suurendab petta saamise ohtu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo