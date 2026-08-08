Jupiter teeb otseülekande erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeolt

Tänavune pidu räägib sellest, kui oluline on märgata, hoida ja toetada üksteist ning tunda ennast kogukonna osana. Peol astuvad üles ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti ning külalisesinejana esineb Hanna-Liina Võsa.

Laulu- ja tantsupidu on osalejate jaoks aasta üks oodatumaid sündmusi. See on päev, mil kohtuvad sõbrad üle Eesti, kellel pole sageli võimalik aasta jooksul kokku saada. Üheskoos laulmine ja tantsimine annab enesekindlust ning võimaluse näidata kogu Eestile, kui palju rõõmu, pühendumust ja annet erivajadusega inimestes peitub.

Viljandis toimuv pidu on ligipääsetav kõikidele. Sündmusel on tagatud viipekeeletõlge, kirjutustõlge ning kirjeldustõlge, et pidu oleks võimalikult ligipääsetav ka kuulmis- ja nägemispuudega inimestele. Otseülekannet saab jälgida Jupiteris ja soovi korral seda ka koos kirjeldustõlkega.