Laulupeo lavastaja Mikk Jürjens: ilma minuta pidu kindlasti ära ei jääks

XXVIII laulupeo "Iseoma" lavastaja Mikk Jürjens rääkis "Ringvaate" stuudios, et kuigi ilma temata pidu ära ei jääks, siis lavastajana on tema kanda vähem märgatavad detailid, mis aitavad suure peo ühtseks siduda ning positiivsed kaost veidi kontrollida.

Jürjens on aru saanud, et laulupeo lavastaja teeb kõike seda, mida niisama ei märka. "Ma proovin aidata seda kõike kuidagi kokku siduda, nii nendele, kes seda kodust vaatavad, kui ka nendele, kes on kohale tulnud. Ja natukene ka neile, kes vahepeal lavale lähevad. Annan endast parima, et see oleks võimalikult sujuv," selgitas Jürjens.

Kui rongkäik on lauluväljakule jõudnud ja lauljad kaare alla rivistunud, tuleb Jürjensil läbi mõelda ka laulupeo avamine. "Kõik, mis sellele järgneb, tuleb natukene läbi komponeerida. Kust poolt tuleb tuli, mille peale ta tuleb, mille peale läheb muusika mängima, mille peale jääb muusika tasa, mis hetkel hakatakse minema torni, mis saab siis, kui tuli põlema läheb. Need on kõik sellised väikesed asjad, et kui ma täna kuhugi ära kaon, siis laulupidu kindlasti ära ei jää ja toimub üsna sellisena nagu ta ikka on toimunud. Võib-olla ma saan lihtsalt olla abiks, et neid üleminekuid natukene kiirendada ja märkamatumaks teha," lisas ta.

Laulupeo lavastuslikus protsessis on elemente, mis on väga kindlalt paigas, nagu näiteks kooride kaare alla saamine, ning on ka väikeseid vabadusi. "Kas me pärjatame ja lilletame inimesi siin või seal pool, kas teeme koridori nende jaoks sinna või tänna. Kokkuvõttes on see koos rivistajatega selline mõõtmine, sa ei saa paluda 1500 inimesel natukene paremale poole minna. See peab kõik olema matemaatiliselt läbi arvutatud ja kokku lepitud, et see tõesti toimuks. Heas mõttes kaost on seal nagunii väga palju," tõdes Jürjens.

Laupäevasel kontserdil loodetakse sobiva ilma ja valguse korral kaare alla projektorite abil ka erinevaid kujunduselemente kuvada. "Projektsioonid tulevad esimest korda sellises mahus kasutusele. Seda on proovitud ka varem teha, aga tehnilised võimalused on vahepeal lihtsalt nii palju arenenud. Me loodame, et see annab mingisuguse lisaväärtuse lugudele," rääkis Jürjens.

Kujunduste eest vastutab animatsioonikunstnik Sander Joon. "Oleme koos nuputanud, kuidas see esimene kontsert oleks üks voolav tervik, sest ta ei katke, keegi kontserdilt ära ei tule, keegi peale ei liigu. Aitame seda õhku, mida mõnede laulude vahel võiks pakkuda, täita visuaalse poolega. Kujundused nagu kõik muu, mis laulupeol toimub, on laulude suunas. See visuaal ei ole eraldiseisev, kodus nullist välja mõeldud, vaid ikkagi lugu ise on selle mustri või mängu andnud," selgitas Jürjens.

Jürjens on lauludevahelise aja täitmisse kaasanud kogu oma pere. "Kuna vahelõikude tekstid olid lastele kirjutatud, siis kõige lihtsam oli kõige pealt oma laste peal neid katsetada ja siis lähisugulasi. Kutsuda nad vanaema ja vanaisa juures kütmata sauna, kus on vähe kaja ja siis panna nad neid tekste lugema. Õnneks said nad väga-väga toredasti sellega hakkama," muigas Jürjens.