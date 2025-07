Moelooja Piret Puppart: rahvusromantilist hõngu loo väikeste detailidega

"Mul on aja jooksul erinevaid rahvarõivaid kogunenud ja ma ikkagi tahan kõiki neid tuulutama minna. Mulle väga meeldiks, kui inimesed ei paneks ainult üks kord aastas ennast pealaest jalatallani väga ilusasse rahvarõivakomplekti, vaid et neid rõivaid saaks rohkem näidata ka peale laulu- ja tantsupidu," ütles moelooja ja rahvarõivafänn Piret Puppart, kes on mitme piirkonna rahvarõivaste kombineerija.

Moelooja sõnul meeldib talle ka üksikuid meeste asju selga kombineerida. "Võib-olla mõnele ei meeldi, et ma kannan siin segamini ka meesteasju, aga mõned asjad on üpriski universaalsed," muheles Puppart, kel oli seljas Kirbla kihelkonna poistele tehtud pluus, mis pärit 1930. aastatest.

Puppart tõdes, et peole minekuks ei pea olema rahvarõivakomplekt, vaid rahvusromantilist tunnet saab riietuses tekitada ka väikeste elementidega.

"Meeste puhul on kõige lihtsam võtta linane pluus ja sellega asi ära ajada, aga mõne jaoks on see linane pluus natuke palju või ebamugav, ei ole harjunud, siis võiks hakata pisikeste elementidega pihta," tõi Puppart välja.

Alustada võiks näiteks kollast tooni kampsunist, juhuks kui peol on jahe. "Kui on kraega särk, võiks sõle kinnitada krae külge, aga kui ei ole, siis paneme kampsuni ette. Meestele soovitaks just vitssõlge. Kui kujutame ette, et sul on Muhu neiu käevangus, siis väike tore värviline aktsent riietuses oleks väike kirju kotike. Meestel olid vanasti tubakakotid. Tänapäeval võiks kotikesse panna kas autovõtmed või kõrvaklapid. See käib kampsuni alla, pükste külge," juhendas Puppart.

Sellise kotikese saaks teha sitsiriidetükkidest, mida on tavaliselt emadel-vanaemadel kuskil karbikeses alles.

Jalga on võimalik panna pastlad, aga kuna meestele annab eriti särtsu lilleline teema, siis soovitas moelooja meestel kanda muhu susse ehk pätte. "Neid võivad kanda ka mehed. Pättidega võib õue minna, kui need on ilusti tallutatud tallad. 1930. aastatel istusid viksides ülikondades härrasmehed jalg üle põlve ja lilleline Muhu pätt oli jalas. Kirjanik Juhan Smuul oli üks tuntud lilleliste pättide kandja," tõi Puppart välja.