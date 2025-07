Laulupeol järelejäänud supp annetatakse sotsiaalmajade elanikele

"Ka sel aastal kasutatakse laulupeol korduvkasutatavaid nõusid. Kõik anumad, topsid, taldrikud ja söögiriistad on korduvkasutatavad. Nende eest tuleb maksta üks euro panti. Pärast nõude tagastamist saab kogu pandiraha tagasi," ütles laulu- ja tantsupeo keskkonnasäästlikkuse eest vastutav Elike Saviorg.

Kõige suurem logistiline väljakutse on esinejate toitlustamine, sest nad söövad iga päev ja neid on kokku ligi 40 000. "Esinejate puhul kasutame Pandipakendi supikausse ja kandikuid ning külaliste alal Ringo korduvkasutatavaid nõusid," tõi Saviorg välja.

Uus võimalus on sel aastal annetada Ringo korduvkasutavate nõude pandiraha vähiravifondile "Kingitud elu". "Selle tarbeks on pandud pidudelt väljumise väravatasse spetsiaalsed kastid, kuhu saab nõud asetada," sõnas Saviorg.

Eelmisel suursündmusel, noorte laulu- ja tantsupeol oli jäätmete kogus vähenenud 18 tonni võrreldes eelneva peoga. "Suures enamuses tuleb see kordusnõude pealt."

Laulu- ja tantsupeol liiguvad ka sel aastal ringi rohesaadikud. "Nad on pidude ajal abiks külastajatele nii jäätmete sorteerimisel kui kõigi muude olmeliste probleemide lahendamisel. Nemad teavad, kust saab tasuta joogivett, oskavad juhendada, kuhu saab nõusid ära anda."

Pidudel ei pea joogivett ostma, sest väljakul on olemas spetsiaalsed joogiveetünnid. "On nii statsionaarsed kraanid kui ka joogiveetünnid. Oma pudel tuleb kaasa võtta ja joogivesi on platsi peal tasuta," tõi Saviorg välja.

Eelmiste pidude kogemus näitab, et suppi jääb ikkagi alles tonnides. "Siiamaani on see läinud biolagunevate jäätmete kogumispunktidesse. Sel aastal koostöös Toidupangaga annetatakse allesjäänud supp sotsiaalmajadele. Protsess on hästi pingeline, sest juba ülessoojendatud toidu jagamine peab toimuma väga kiiresti. Loodame sellega säästa mitu tonni suppi," tõdes Saviorg.

Kui toitlustus õhtul lõpetab, tuleb Toidupank ja viib supi sotsiaalmajadesse, kus supp otsekohe inimestele söömiseks jagatakse.

Laulu- ja tantsupeol kogutakse kokku suitsukonid spetsiaalesse kasti. "Me kogume konid kokku Fila-ketile, kes teeb sellest 3D-printimiseks mõeldud filamenti."

Samuti kogutakse peoplatsil jäätmeid liigiti. "Seda nii külastajate kui ka kauplejate alas. Biojäätmete kogumiseks kasutame uut tüüpi biolagunevaid kotte, kus on kasutatud eesti puidutööstuse jääkprodukti ligniini, 15 protsendi ulatuses, see on sel aastal testprojekt," tõi Saviorg välja.