Semjon Greef: tänapäeval pead muusikuna kõik ise tegema

Tallinnast pärit Semjon Greef on muusikaga seotud olnud maast madalast, kui ta läks muusikakooli klaverit õppima. "Pärast muusikakooli lõpetamist viskas see korralikul üle. Seejärel oli tugev fundamentaalne paus, kus ma leidsin, et muusika on osa minust ja jõudsin selleni tagasi – hakkasin laulma, käisin Otsakoolis ja hakkasin huvituma sellest, et ise enda muusikat teha," rääkis ta.

Oma esimese loo kirjutas Greef juba enne muusikakooli minemist. "Käisime kuskil külas ja nägin seal klaverit ning kutsusin ema kõrvale, et näe, ma kirjutasin sulle loo. See ei olnud muidugi suuremat sorti lugu, aga pärast seda ta sai aru, et poiss tuleb poiss muusikat õppima panna," muigas ta.

Vahel on juhtunud, et varem kirjutatud lood on temani hiljem ringiga tagasi jõudnud. "Mõned ilusad osad olen meelde jätnud ja teistpidi uues loomingus rakendanud," märkis Greef. "Mul on olnud palju kordi, et võtan ühe loo ette ja see ei jõua kuidagi lõpuni. Tegelikult tuleb osata see raamat kinni panna ja edasi vaadata ja loota, et ei jää uuesti toppama."

Greef ei ole ainult laulja, vaid ta teeb kõike, mida muusika tegemine endas hõlmab – miksib, produtseerib, kirjutab. "Mulle meeldib erinevaid asju teha," märkis ta ja lisas, et üksikud artistid peavadki oskama kõike ise teha. "Üks viis on ennast raha, hea suhtlemisviisi ja müügiga toetada, teine on ise ära õppida ja teha."

Suure plaadilepingu asemel unistab Greef hoopis inimestest, kes teda suunata oskavad. "Õnneks mul on neid inimesi ümberringi päris palju, kes sellega aidata saavad, aga kui oleks oma ala spetsialistid, kes tulevad ja näitavad ette, kuidas mingis kohas tegutseda ja edasi jõuda, oleks lahe."