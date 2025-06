Sillamaa: vahel tundus, et Joala oleks tahtnud olla teistsugune muusik

Laulja ja muusikapedagoog Janika Sillamaa rääkis Vikerraadio saates "Joala aeg", et kuigi tema õpetajast Jaak Joalast sai väga noorelt tuntud ja armastatud muusik, on ta mõelnud, et võib-olla oleks Joalale meeldinud olla hoopis teistsugune artist.