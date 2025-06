Vikerraadio kuulajahääletuse võitis Jaak Joala "Unustuse jõel"

Vikerraadio toimetuse valikul oli kuulajahääletusele pandud 40 laulu Jaak Joala esituses. Neist ülekaalukalt kõige populaarsem oli "Unustuse jõel" (6200 häält), teisele kohale jõudis "Suveöö" (5153 häält) ja kolmandale "Naerata" (4081 häält). Väga menukaks kujunenud veebihääletusel anti kokku 62 242 häält.

Kuulajahääletuse võtab Andres Oja kokku jaanilaupäeva erisaates 23. juunil kell 15.05. Saatejuhi sõnul ei ole hääletuse lõpptulemused ja edetabeli esimene pool suur üllatus, aga eriliselt rõõmustab ta, et eesti autorite väga head lood "Naer" ja "Mu kodu" on nii palju hääli saanud. Esile toob ta ka laulu "Laululinnuhaldjas", mis jõudis 14. kohale.

Kuulajate lemmiklugude "Unustuse jõel" ja "Suveöö" puhul on Oja sõnul tähelepanuväärne, et mõlemad Arne Oidi ja Heldur Karmo kirjutatud lood tulid võitjateks 1971. ja 1972. aastal lauluvõistlusel, mida hiljem kutsuti Arne Oidi nimeliseks. Seejuures olid mõlemad nii žürii kui ka publiku lemmikud.

Andres Oja usub, et laulu "Unustuse jõel" on Jaak Joala järel aidanud rahva südameis edasi kanda ka näitleja Mart Müürisepp, kes võitis nimetatud lauluga kümmekond aastat tagasi telesaate "Su nägu kõlab tuttavalt". "Ta esitas seda väga hästi ja kindlasti lisas see laulule populaarsust juurde."

Kuula saadet "Jaak Joala parimad laulud" siit.

Kuulajahääletusele lisaks jõuab Vikerraadio eetrisse sel teisipäeval (24. juunil) kell 13-17 neljaosaline saade "Jaak Joala aeg", mis hõlmab muusiku tegemisi eri kümnendeil alates 1960ndatest 1990ndateni. Andres Oja vestleb Jaak Joala kaasmuusikute ja õpilaste, aga ka tema talendi austajatega.

Kõnelevad Ivo Linna, Olav Ehala, Koit Toome, Janika Sillamaa, Riina Rõõmus, Margit Kilumets, Riho Lilje, Tõnis Kõrvits, Raivo Sersant, Raul Vaigla ja Aare Põder. Saadetesse on põimitud arhiivilõike, kus Jaak Joala jutustab oma lapsepõlvest, kooliajast, muusikast ja paljust muust. Kuulda saab muusikapalu nii Jaak Joala enda repertuaarist kui ka muusikat, mis oli talle oluline.

Vaata Jaak Joala "Unustuse jõel" esitust ERR-i arhiivist.

Vikerraadio kuulajate hääletuse tulemused koos häälte arvuga:

1. "Unustuse jõel" 6200

2. "Suveöö" 5153

3. "Naerata" 4081

4. "Vildist kübar" 3758

5. "Mu kodu" 2518

6. "Öö Chicagos" 2414

7. "Butterfly" 2346

8. "Naer" 2343

9. "See kaunis maa" 2175

10. "Maria Loiusa" 2080

11. "Ausus" 2027

12. "Alles eile" 1937

13. "Ohtlik naine" 1726

14. "Laululinnuhaldjas" 1716

15. "Kauge kella kaja" 1696

16. "Kuulsuse ahelad" 1690

17. "Kui mind kutsud sa" 1629

18. "Besame mucho" 1548

19. "Lady Madonna" 1274

20. "Sulle, Leyna" 1090

21. "Joonistan kurbust ja rõõmu" 1080

22. "Meri, mu tuhandenäoline sõber" 1013

23. "Kustuta valgus" 997

24. "Minu elu" 994

25. "Valge aurik" 958

26. "Sina olid õige" 828

27. "Vana meloodia" 816

28. "Pariisi tänavapoiss" 705

29. "Tuttav tango" 679

30. "Põhjanael" 678

31. "Päike paistma jääb" 677

32. "Ainult sul" 674

33. "Ohe öös" 640

34. "Oksad toomepuult" 535

35. "Kui kahju" 532

36. "See on hea" 328

37. "Taas on päev" 236

38. "Halli päeva päitsed" 235

39. "Veider maailm" 151

40. "Sain laulu kokku seada" 85