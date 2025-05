Treener: kepikõnnitehnikas peitub tervislik lisaefekt tavakõnnile

Terviseradade kepikõnni nädalal rääkis treener Janne Tomberg "Terevisioonis", et õige kepikõnnitehnikaga on võimalik saada suuremat tervisekasu, kui lihtsalt kõndides. Tombergi sõnul suurendab trenni efektiivsust õige tõuge, mida aitab saavutada käerihmaga kõnnikepp.

"Sel nädalal toimub üle eesti terviseradadel ligi 30 tasuta kepikõnnitreeningut," ütles kepikõnnitreener Janne Tomberg. "Treeningud on mõeldud kõikidele ehk on erineva tasemega. Kõikidel treeningutel näitame kepikõnni põhitõed ära ja siis juba liigume ühiselt. Sõltuvalt osalejatest, kas rahulikumas tempos või siis natuke aktiivsemalt."

Kepikõnni mõte on anda tavakõnnile aktiivsust juurde. "Kepid ise ei kaalu mitte midagi, nii et selleks, et kepikõnnist üldse mingit kasu saada, on oma tehnikanüansid," nentis Tomberg.

Kui lisada tavakõnnile tõuge käimiskepiga, siis aktiveerime oma käe- ja kerelihased. "Intensiivsus tõuseb, südame löögisagedus tõuseb ja sa saad palju suurema tervisekasu kui tavakõnnil."

Et kepikõnni kasu maksimaalselt ära kasutada, tasub kasutada kõnnikeppe, mille peamine erisus on just käerihm. "Kasutades käerihma, kus rihm käib ümber peopesa, on võimalik seda tõuget saavutada. Kepist ei tohiks kramplikult kinni hoida," tõi kepikõnnitreener välja.

Kepikõndi on Tombergi sõnul võimalik arendada väga sportlikuks.

Lisainfot tasuta kepikõnnitreeningute kohta leiab terviserajad.ee.