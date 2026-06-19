Metsas aitavad näljaseid tuttavad juured ja turbasambla-pott

Hooaja viimases "Terevisioonis" õpetas kaitseliitlane ja MTÜ tsiviilkaitse seltsi instruktor Toomas Tõnisson, kuidas teha süüa siis, kui pliiti ja muid moodsaid köögiseadmeid pole.

Pikalt lõkke kohal küpsenud läätsepada, mille juurde soovitab Tõnisson panna takjajuure salatit. "Porgandit on ka, aga looduses võib porgandi asemel kasutada ka mets-harakputke juurt

"Rännakul võib juhtuda nii, et potid ja pannid jäävad koju. Aga süüa tahaks ikka. Siis korjad tuttavaid juuri: võilillejuuri, takjajuuri, orasheinajuuri, pilliroojuuri, hundinuiajuuri. Peale selle paned veel pohli ja muid marju ka sisse," andis Tõnisson nõu.

Variant on pliidi või ahjupotina kasutada ka maa sisse kaevatud auku. "Teed augu, kividega vooderdad ära, teed lõkke sinna sisse, ajad kivid kuumaks, teed turbasamblast palli, paned toidu sinna sisse. Õhtul teed ja hommikul hakkad sööma juba," sõnas Tõnisson. "Terevisioonis" sai maitsta turbasambla sees küpsenud kapsast, porgandit, kartulit, punapeeti ja liha.

"Natukene peab ka liivaterasid olema, et hambad puhtamaks läheksid," naeris Tõnisson.

"Teiste sammaldega peale turbasamba saab ka teha, aga sa ei taha seda pärast süüa, sest teised samblad teevad toidu kibedaks. Turbasammal ei anna maitset ja on imeline sammal. Natukene antiseptiline. Sõja ajal kuivatati seda ja puistati haavarohuks peale, pani vere kinni. See on ka ainus sammal, mida saab veefiltri jaoks kasutada. Ka veetassimiseks saab seda kasutada. Turbasammal suudab oma kümme korda oma kaalu jagu vett sisse imeda," märkis Tõnisson ning lisas, et turbasambla juured peavad valged olema.

Tõnissoni sõnul on metsast toitu otsides üks oluline reegel. "Söö ainult seda, mida sa kindlalt tead. Ära eksperimenteeri. Iga õpetaja teeb isemoodi, aga mina näiteks mürgiseid taimi ei õpetagi. Kui veresuhkur langeb, oled natuke tohm, siis võid hakata mõtlema, et sellest surmaputkest oli ju juttu ja sööd ära," hoiatas Tõnisson.