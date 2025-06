Toomas Lunge: pärast aastakümneid laval tekib seletamatu üksteise mõistmine

Lunge ja Elgula sõprus on tänaseks kestnud pea 50 aastat ja kauem kui mõlema mehed abielud. Kui koos ollakse, siis jagub juttu kauemaks, aga Lunge tõdes, et nii sagedasti enam ei kohtutagi. "Ma olen tähele pannud, et päris sõpradega pannud tähele, et tegelikult ei ole vahet, kui tihti sa kokku saad. Kui see on selline püsiva väärtusega, vanaaegne asi, siis ta jätkub samast hetkest, kus see pooleli jäi. Sõltlaste kohta räägitakse sama. Kui jätsid 20 aastat tagasi joomise maha, aga võtad ühe pitsi, siis oled kohe täpselt samasugune. Vana sõprusega on sama, see jätkub poole sõna pealt," rääkis Lunge.

Vastates küsimusele, kas omavaheline aasimine käib meeste vahel kogu, jäid Lunge ja Elgula eriarvamustele. Elgula lisas, et laval aasib Lunge teda ikkagi kogu aeg. Lunge sõnul kuulub see asja juurde. "Me käisime Motomuuseumi aiahooaja avamisel. Ma ei saanud sõnagi veel suust, kui Jaan kamandas keset lava, et võta jope seljast ja katsu natuke viisakam olla," muigas Lunge.

Tõsisemateks omavahelisteks riidudeks pole mehed põhjust leidnud. "Kuigi Jaan on ehtne näide sellest, et ma tõesti ei tea paremat inimest siin planeedil. Ta suhtub kõikidesse võrdselt hästi, ei räägi kedagi taga. Aga kui te näete seda meest vihastamas, siis te parem unustaksite selle pildi igaveseks ära, sest ta ikka vihastab küll, kui ta päris närvi ajada. Seal tuleb ikka külluse sarvest," naeris Lunge.

"See tuleb siis, kui kellestki on kõvasti üle astutud, kui Jaani õiglustunne on tõsiselt riivata saanud, siis ta pröökab nagu pasun," lisas Lunge. "Ma võin sisiseda siin küll vahepeal, aga see läheb kohe üle ja nii kõva häält ma ei oska teha."

Väiksemaid hõõrdumis siiski leidub. "Toomas ajab mind närvi näiteks siis, kui ta laulab laule, mida peaksin mina laulma. Olen sada aastat neid laulnud, aga siis järsku hakkab Toomas laulma," rääkis Elgula.

Proove Justament ei tee ja Lunge sõnul tekib pärast poolt sajandit lavajagamist seletamatu üksteisest arusaamine. "Ma enam isegi ei imesta. Meil ei ole kunagi ka mingit programmi ees, me vaatame inimeste pealt, mida me esitame. Ma vaatan inimesi ja just jõuan mõelda, et järgmine lugu võiks olla see ja tegelikult ma ei pea Jaanile otsa vaatama, kui ta ütleb teiselt poolt lava, et "teeme selle". Tegelikult me mõtleme kogu aeg ühtemoodi," selgitas Lunge.

"Päris elus me muidugi nii sünkroonis ei askelda," lisas ta.

"Päevatee" on Vikerraadio eetris laupäeviti kell 16.05.