Toomas Lunge: Justamendi lood kestavad ajas, sest nad on südamega tehtud

Mitmed lood Justamendi repertuaaris on bändimeeste jaoks oma laadilt isiklikud, näiteks Inga Lunge on kirjutanud mitu laulu Jaan Elgulale mõeldes, nende seas "Nädalavahetuse" ja "Mänguväljaku". Pühendusega laulutekste on veelgi. "Mulle kirjutas armas kolleeg Maian Kärmas imeilusa teksti. Mulle kui romantikule väga meeldis ja ta tegi selle umbes kahe või kolme minutiga. Lugu on nagu ta on, selline tavaline kantriballaad, aga tekst on väga kaunis," kiitis Elgula laulu "Kohtumine".

Ka Toomas Lungele mõjuvad mõned lood isiklikumalt kui teised. "Mingite laulude laulmise juures on küll see isiklik suhe suurem kui mõne teise lauluga. Ma arvan, et kui Inboil kirjutas minu palvel ühele viisile selle "Õhupalli" teksti, siis ta tegelikult vist pani mind sinna laulu sisse ka. See jätab mulje, et maruhea inimene on see, kes seda laulu laulab, see on Inboili nägemus minust võib-olla," märkis Lunge.

Üldiselt ongi isiklikumad sõnad kirjutanud Justamendi lugudele keegi ansamblist väljastpoolt. "Üldjuhul need laulud kellestki on ikka sõnameistrite poolt," märkis Elgula. "Jaan võiks küll ise luuletada isegi julgemalt, sest tema omal ajal tahtis isegi ajakirjandust minna õppima," muigas Lunge.

Loo "Emad ja pojad" sõnad pärinevad Hando Runnelilt. "Mulle meeldis see tekst väga. Heade luuletajate tekstid on tihti sellised, näiteks nagu Alliksaart loetakse, et paljud loevad ennast sinna Alliksaare mõtte sisse ära, ta on universaalne – Runnelil on ka see. Mulle meeldis see tekst ja seal oli natuke suhet oma emaga ka, küllap tal ei olnud väga kerge, kui poiss oli 33 või kauem päevi kadunud. See on väga eluline tekst mu meelest," rääkis Lunge.

Justament laulab Villu Kanguri sõnadele loodud loos "Tasakaal", et "Kõik, mis sa teed, see kuhugi ei kao". Ise muusikud selle mõttetera peale Justamendi tegevusega seotult eriti ei mõtle. "Eks me muudkui teeme ja ei mõtle eriti," kinnitas Elgula. "Tänapäeval, seoses interneedusega, on vist tõsi, et kuskile jääb kõik alles, aga kas just õige variant," mõtiskles Lunge. "Niimoodi tegutseda ja elada, et mõelda, et kõik see on väga oluline, mis meie teeme, on meile mõlemale üsna võõras. Aga kui sa küsid, kas see jääb alles, siis ma arvan, et ikka jääb, sest see kõik on südamega tehtud," lisas ta.