Elina Pähklimägi: August von Kotzebue oli oma aja Michael Jackson

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Lavastaja Elina Pähklimägi rääkis "Ringvaates" August von Kotzebuest, kes oli oma aja superstaar nagu Michael Jackson. Estofiil Kotzebue elust valminud lavastuses avatakse värvika isiksuse erinevaid tahke ja tõdetakse, et selle mehe elu on avastamist väärt.

"Ma laenan ajaloolase ja vallajuhi Vallo Reimaa sõnu ja ütlen, et Kotzebue oli oma aja Michael Jackson. Kotzebue oli mees, kelle näidendeid mängiti ühel hetkel Euroopas rohkem kui Shakespeare´i näidendeid. Kotzebue oli tsaar Paul I väga lähedane lähikondlane ja kirjutas tsaari isiklikke kirju," ütles lavastaja Elina Pähklimägi, kes tõi lavale lavastuse August von Kotzebue elust.

Pähklimäe sõnul oli Kotzebuel tohutu vihavaen Goethega. "Publik armastas ja jumaldas Kotzebue tükke, teda mängiti rohkem kui Goethet. Kotzebue näidendeid mängiti Indoneesias, Ameerikas, Inglismaal," tõdes lavastaja.

Kotzebue jõudis oma elu jooksul Eestisse ja temast sai estofiil, kes hakkas siin tegema harrastusteatrit.

Katariina Libe kirjutas näidendi Kotzebuest, mis esietendus Jõhvi kontserdimajas.

"Ta elas väga kirglikult, tal oli kolm naist ja 18 last. Ta ei teinud mitte üheski asjas järeleandmisi ega olnud nõus oma südamehäält vaigistama. Teda hoiatati, et ära kirjuta üliõpilaste vennaskonna kohta niiviisi, nad võivad olla ohtlikud, aga ta ei kuulanud. Ta mõrvati ja sellest tuli totaalne kaos, Saksamaal keelati ära üliõpilaste seltsingud, ajakirjandusele kehtestati piirangud. Kotzebue inimesena on nii huvitav isiksus. Tema tõi näiteks kartuli Eestisse," tõdes Pähklimägi. "See mees oli tõeline superstaar."

August von Kotzebue poja, maadeavastaja Otto von Kotzebue järgi on nimetatud Tallinnas ka üks tänav.

Kogumik "August von Kotzebue. Ein streitbarer und umstrittener Autor" Autor/allikas: Pressimaterjalid

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Grete Lõbu

