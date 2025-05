"Ringvaade" vahendas melu Eurovisiooni värvikalt avaürituselt

"Ringvaade" vahendas emotsioone Eurovisiooni türkiissinise vaiba avaürituselt. Intervjuudest jäi kõlama, et ka artistid on Tommy Cashist suures vaimustuses.

Austraalia esindaja Milkshake Man kohtus Tommy Cashiga juba enne Baselit, kui ühiselt salvestati video Instagrami jaoks. "Ma armastan Tommyt. Olime temaga just enne lava taga, kohtusin tema turvadega ka. Nad on suured, kiilakad, paksud ja ülbed," muigas ta. 29-aastane artist on pärit muusikute-kunstnike perekonnast, üles kasvas ta ilma elektri ja veeta majapidamises. "Me kasvasime isemajandavas majas, nii et vesi ja elekter olid olemas, aga energiat saime minu isa leiutistest," rääkis muusik.

Islandit esindab aga noor vendade duo "Væb", kes kinnitas, et nad armastavad Eestit. Esindavad nad oma riiki looga "Róa", mis räägib meresõidust ja sõudmisest. "Tavaliselt panen vesti selga ja lihtsalt vaatan kauneid laineid," kommenteeris üks vendadest.

Merest said inspiratsiooni ka lätlased. "Meie kostüümid sai inspiratsiooni meremaailmast, kleitide autoriteks on Läti moelooja. Me liigume oma laulus kahe maailma vahet, me oleme nagu looduse olendid," rääkis Läti esindaja Tatumeitas.

Malta esindaja on Miriana Conte, kes "Eurovisiooni" laval astub üles looga "Serving". "Ma armastan Tommyt, turvamehi ja seda laulu, olen sellest sõltuvuses. See on üks mu lemmikuid," kiitis Conte. Enda eeskujuks peab ta Julie Andrewsit filmist "Helisev muusikal". "Do-re-mi" laul jõudis ka lavasõusse. "Malta poolfinaalis ja finaalis me kasutasime "Heliseva muusika" stseeni. Sama kleit, tantsijad olid lapsed," rääkis ta.

Taani esindaja Sissal peab kõige tähtsamaks enesekindlust. "Enesekindlus on parim asi, mida kanda. Pole vahet, kuidas sa ennast oma kehas tunned või välja näed. Kui sa oled enesekindel, siis sa jõuad kõikjale," rääkis artist, kes on ka kahe tütre ema. Lava ja laste vahel aja jagamine on sageli keeruline. "Mul on väga vedanud, et mul on üliäge õde, minu laste isad ja mu pere samuti aitavad, sõbrad on ka alati valmis appi tulema. See on võimalik, sest minu seljataga on tugev kogukond."

Soome artist Erika Vikman sõnas, et tema laul "Ich komme" on naudingu, ekstaasi ja transiseisundi rõõmust. Ta ei mõista aga, miks sõnakas kaunis naine pälvib pigem vihkamist. "Naisena ma tean, et mahategemine on inetu, ärge tehke kedagi maha. Võite olla nii suured või väikesed, kui tahate, aga tuleb takka anda," sõnas ta.

24-aastane Iisreali esindaja Yuval Raphael ajakirjanike ette ei ilmunud, küll osales ta ürituse alguses trammisõidul läbi Baseli linna. 2023. aastal ründas Hamas Iisraeli muusikafestivali, kus viibis ka Raphael, kes sai haavata ning varjas end surnukehade all kaheksa tundi. Tema laul räägibki ellujäämisest.

Esikolmikusse ennustatakse Prantsuse esindajat Louane'i, kelle laul on pühendatud lauljatari lahkunud emale. "Laul räägib sellest, et isegi, kui oled väga kurb, parandab aeg kõik haavad ja lõpuks on kõik hästi," sõnas ta.

Suurimateks favoriitideks on tänavu tõusnud aga rootslased, kes on tegelikult soomlased ehk huumoribänd Kaj. "Me teeme seda küll tõsiselt, aga seal on ka huumorit ja kõik võivad kaasa laulda ja tantsu vihtuda. See ühendab inimesi," selgitasid mehed oma loo edu.

Suurbritannia tüdrukutebänd Remember Monday on Tommy Cashist samuti sisse võetud. "See on nii hea laul. Nägime ka 30-sekundilist klippi, meie arust on see jube naljakas. Kõik räägivad sellest," kiitsid nad.

Sinise vaiba üritusel kandis Tommy Cash pikka keepi, kuhu olid märkmepaberitel kinnitatud inimeste soovid ja unistused. "Me mõtlesime, et me teeme kostüümi teiste unistustest, et mida muuta siin maailmas või mis on nende unistused üldse. Ka sellised naljakad asjad, nagu ma soovin, et mu koerad kallistaks mind tagasi, kuid ka globaalsed peace ja love. Meile saadeti üle tuhande märkmepaberi ja me ei saanud kõike panna," rääkis Cash.

Laul ise läheb Tommy Cashi arvates iga korraga aina paremaks. "Kui sa suudad seda nii palju kuulata ja see ei hakka sulle närvidele käima, siis see on ülihea lugu," ütles ta. Kõik kaasvõistlejad on Tommy Cashi sõnul samuti väga sõbralikud.

Saksamaad esindavad vend ja õde Abor ja Tynna. Kuigi enamasti on koostöö nende sõnul ilus, siis tuleb ette ka keerulisi olukordi, sest võidakse tülli minna. "Muusikaliselt mõistame me üksteist väga hästi," kinnitas Tynna.

Ukrainat esindab bänd Ziferblat. "Me oleme eestlastele väga tänulikud Ukraina toetamise eest. Koos Läti, Leedu ja Poolaga olete te meie suurimad toetajad. See jääb meile igavesti meelde. Viie päeva eest hävitati meie taustalaulja maja Mõrnohradis, aga ta saab sellest üle, miski ei löö teda rööpast välja. Me püüame endast siin parima anda, mitte probleemidele keskenduda," rääkisid mehed.

Tommy Cash astub Eurovisioonil võistlustulle esimeses poolfinaalis teisipäeval, 13. mail. Teine poolfinaal toimub neljapäeval, 15. mail. Lauluvõistluse suur finaal leiab aset laupäeval, 17. mail.