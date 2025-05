Marko Reikop Baselis: tänavu on Eurovisioonil eriti karm kord

Eurovisiooni eel on Baselisse jõudnud ka "Ringvaate" delegatsioon. Marko Reikopi sõnul on tänavusel Eurovisioonil seatud meediale eriti ranged reeglid.

Reikop sai külastada Baselis asuvat St. Jakobshallet. Hiljuti renoveeritud Eurovisiooni toimumispaik mahutab umbes 12 000 inimest. "See ehitati juba väga ammu, aastal 1976 ning näeb muide nii väljast kui seest välja nagu üks tavaline messihall või kaubanduskeskus. Ülemäärast glamuuri siin ei ole," kirjeldas Reikop ning lisas, et 29. jaanuaril müüki tulnud kahe poolfinaali ja finaali 42 000 piletit müüdi välja üheksa minutiga.

Eurovisiooni lavakujunduse on teinud Münchenist pärit Florian Wieder. "Tema on lavakujunduste vallas superstaar. On teinud suuri lavakujundusi üle maailma ja ka Eurovisioonil teeb seda juba üheksandat korda. Seekord on lavakujundus inspireeritud Šveitsi mägedest ja teisalt multikultuursusest, paljudest keeltest, mida Šveitsis räägitakse," selgitas Reikop.

"Kui 2002. aastal Tallinnas toimunud Eurovisioonil jagati kõikidele, kes vähegi soovisid ja kes kohale olid tulnud, tasuta õlut, siis Baselis pakutakse õllekraanidest tasuta vett. Ning kui te olete Eesti delegatsiooni liige, siis on teil muidugi taskus ka tühi kohvitops ja siia saab värsket vett panna," muigas Reikop.

Reikop tõdes, et tänavune Eurovisiooni laager on eriti karmilt valvatud. "Kullipilgul turvamees valvab saali sissepääsu. Saalis just lõppes Malta proov ja nad ei lase absoluutselt saali sisse. Mitte ainult kaameraga ei lase, vaid isegi niisama ei lase. Kui ma küsisin, et kas võiksin natukene hiilida, milline lava välja näeb, siis mulle öeldi ei, see ei ole võimalik, sest esinejatel on vaja turvatunnet ja nad peavad oma mullis olema. Nii et ükski delegatsioon ei näe konkureerivate maade esinemisi üldse," selgitas Reikop.

St. Jakobshalles asub ka kohvik, kust saab osta muu hulgas võileiba, mis maksab 8,5 franki ehk 9,1 eurot. "Nii et kui te küsite, kas Šveits on ääretult kallis, siis ühelt poolt on, aga ega Eestis enam täna väga palju odavam ei ole," tõdes saatejuht.

"Täna kohtusin ka Tommy Cashiga. Ta oli väga heas tujus ja ütles, et paar päeva tagasi toimunud viimases proovis oli ta juba sellisel tasemel, nagu ta end Eesti Laulul tundis. Kõik oli suurepärane, perfektne ja tema meelest oli asi sellises korras, nagu peaks," rääkis Reikop.

Eesti delegatsioon ööbib äärelinna hotellis. "Cash ütles, et hotellis tunneb ta end ülimugavalt. Meie hotelli kõrval seisab selline suur soojuselektrijaam suurte korstnatega, sealt tuleb paksu musta, valget ja igat värvi suitsu. Tommy Cash ütles, et ta tundis end nii koduselt, nagu ta oleks lapsepõlve Koplis. Näeb tehase meeleolu ning ilm on hall ja rõske. Nüüd on ilm natukene paremaks läinud, kuigi ega see Šveitsi ilm väga hea ei ole," nentis Reikop.

Tommy Cash astub võistlustulle esimeses poolfinaalis, mis toimub teisipäeval, 13. mail. Eesti astub üles neljandana peale Sloveeniat ja enne konkurentsivälist Hispaaniat. Teine poolfinaal leiab aset neljapäeval, 15. mail. Mõlemast poolfinaalist jõuab laupäeval, 17. mail toimuvasse suurde finaali publiku hääletuse tulemusel 10 riiki.