Jakko Maltis: aastaid lükkasin enda loomingu avaldamist pidevalt edasi

Muusik Jakko Maltis tõdes, et tema ema Erika roll selles, et temast on muusik saanud, on vähemalt sama suur kui isa Mait Maltise roll. "Ema oli see, kes istus klaveri kõrval ja vaatast, et ma ikka harjutaksin," ütles ta ja lisas, et emaga koos sai ka kandleansambliga koos esinemas käidud. "Mind on lapsest peale muusikuks koolitatud, aga ega see lihtne teekond ei olnud, sest kui ma päeval harjutasin, siis naaber viskas ülevalt purgiga moosi vastu akent, et ma ei harjutaks."

Nüüd on aga Maltise elus alanud uus periood. "Ma olen muusikas 20 aastat sees olnud, 2005. aastal ma tulin Ameerikast tagasi, siis ma hakkasin bändiga tegelema ja muusikat kirjutama, aga muusikutöös on ikka see, et kui sul on muid projekte, siis enda loomingut tundus nii raske välja anda ning ma lükkasin seda ka tahapoole," selgitas ta ja mainis, et seetõttu lahkus ta ka ansamblist Noorkuu. "Need seitse aastat oli vahva sõit, aga ma tundsin, et tahan ka muud väljundit saada."

"Ma leidsin, et on aeg enda muusikat välja tuua, olen alati pillimeestele rääkinud esinemitel, et varsti-varsti teeme enda muusikat ka, aga ikka pole jõudnud," tõdes ta.