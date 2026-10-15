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Tõnu Naissoo: improviseerimine on mu tugevam külg

Terevisioon
Foto: Sven Tupits
Terevisioon

Kuigi muusik ja helilooja Tõnu Naissoo on aastakümnete jooksul kokku puutunud erinevate muusikaliste žanritega, peab ta oma peamiseks trumbiks siiski džässi.

Sel kevadel tähistas 75. sünnipäeva helilooja ja muusik Tõnu Naissoo. Pika karjääri jooksul on ta teinud muusikat filmidele, teatritele ja televisioonile ning andnud välja ligi 40 sooloalbumit. Eelkõige peab ta ennast siiski džässartistiks.

"Sellega on alustatud ja kõik need muud tegemised on sellega seoses olnud. Aga ma pean ütlema, et ma kuulan igasugust muusikat. Nõukogude ajal koolis käies õpetati koolis klassikalist muusikat ja mul ei ole selle vastu midagi, aga paraku läks niimoodi, et kui ma Chopini etüüde harjutasin, siis läksin oma improvistatsiooni peale. Improviseerimine on mu tugevam külg," muigas ta.

Vahel kui selja taga on töisem muusika kirjutamise periood, vajab Naissoo muusikast pisukest pausi.

"Kindlasti on ka neid momente, kus püüad ennast välja lülitada. Kui ma satun maale, siis ma võibolla iga päev ei tegele muusika loomisega. Kuulad ju paratamatult, sest tänapäeva maailm on muusikat täis – igast nurgast, kus sa oled, tuleb midagi," lausus muusik.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

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