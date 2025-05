Disainer Karl Korsar: häbitunnet on mul üsna vähe

Elektriliste mustrite ja avangardse lähenemise poolest tuntud disainer Karl Korsar rääkis "Terevisioonis", et värvid käivad tema karakteriga kaasas ning häbitunnet on tal üsna vähe. Korsari sõnul ei ole disaineritel viimased viis aastat kerge aeg olnud, kuid tema kirg kangamustreid luua pole kuhugi kadunud.

"Gaasipedaal on kogu aeg põhjas, esimesed kaks aastat olid väga keerulised, sest oli palju küsimärke, kas see, mis ma teen, on õige. Julge disainiga esile tulla, kas on inimesi, kellele see meeldiks. Viimased viis aastat on igale disainerile väga keerulised olnud, maailmas toimuvad asjad mõjutavad meid ju ka väga palju," sõnas disainer Karl-Artur Korsar, kelle loomingus mängivad väga olulist rolli värvid.

"Värvid käivad minu karakteriga kaasas. Häbitunnet on mul üsna vähe. Värvides on mingi jõud, see pakub rõõmutunnet, aga värvid peavad olema tasakaalus. Mulle annavad värvid energiat. Kui ma midagi värvilist kannan, siis inimesed peatavad mind tänaval ja ütlevad komplimente. Eesti rahvariided on olnud ju ka väga värvilised," tõdes Korsar.

Värvilistele riietele on Korsari sõnul eestlaste hulgas kindlasti turgu. "Eesti meestele on värvilisi riideid tegelikult üsna vähe, valik on üsna nigel. Mehed on jäänud väga traditsiooniliste värvide juurde."

Esimene suur läbimurre disainimaailmas oli Korsaril lips, mis oli disainitud Eesti eesistumise jaoks. "Kuna me soovisime Eestit näidata puhta looduse, aga samas ka väga digitaalse riigina, sai lips kujundatud binaarkoodist. Lähedalt vaadates on mustris ühed ja nullid, mis moodustavad gradiandi. 35 000 lipsu sai toona toodetud," tõdes Korsar, kes on väga palju mustreid ise loonud.

Neli aastat tagasi hakkas Korsar taftima. "Tekstiilidisainerina on sul hästi palju erinevaid võimalusi kangaid luua. Soovitan moehuvilistel mõelda, kuidas on võimalik ise kangast valmistada. Kangaga manipuleerimine annab tootele alati väga põneva lisanüansi, aga sul on vaja ikkagi suurt armeed inimesi enda ümber, kes sind aitavad," tõi Korsar välja. "Ilma rätsepate, turundusinimeste, modellide ja meikariteta ei oleks Karl Korsari brändi."

Mustrit on loonud Korsar ka vesivärvipritsmetega. "Manipuleerisin seejärel Photoshopiga, printisin selle kangale. Kanga plisseerimiseks pistsin selle ahju, nii on võimalik skulptuurne toode teha. Mustrit on võimalik kangasse ka sisse kududa, aga see on kallis ja aeganõudev tehnoloogia," sõnas Korsar.