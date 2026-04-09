Stilist koolilõpuriietest: vältida võiks sügavat dekolteed ja mikromini

Stilist Merit Boejikens rääkis "Terevisioonis", et koolilõpuriided peaksid olema nii mugavad, et kandja tunneks end neis turvaliselt. Stilisti sõnul võiks vältida sügavat dekolteed ja mikromini, aga paljad õlad ja ilusad tossud on kindlasti lubatud.

"Kui ma jagan nõu, siis ma ei saa kõikidele inimestele sobivat nõu jagada, sest alati on tegemist persooniga. Vahel on kooliga ka mingid kokkulepped, millega tuleb arvestada, näiteks värvitoonide osas, tahetakse saada ühtlase tooniga lõpupilte," nentis stilist Merit Boejikens, kes on eesti disaini fänn.

Stilisti sõnul ei julge väga paljud inimesed stilisti uksest sissegi astuda, sest arvatakse, et see on väga kallis. "Nii see ei ole, sealt saab erilisi asju. Kui sa ei taha, et keegi samasuguse kleidiga tuleb, siis stilistiga koos valitud kleit on eksklusiivsem ja isikupärane. Samas võib leida endale imelise komplekti ka taaskasutuspoest. Me peame austama inimesi sellistena nagu nad on, ja miks ei võiks inimene läbi riiete näidata, kes ta on."

Klassikaliselt soositakse koolilõpuriietena heledaid toone. "See komme on tulnud leeriajast, aga sellest ei pea kinni pidama. Heledad toonid on siiski endiselt populaarsed. Kui valida hästi lihtsa lõikega kleit, siis soovi korral saab selle väga lihtsalt pidulikumaks muuta. Paljad õlad on lubatud. Ma väldiksin liiga sügavat dekolteed ja mikromini pole ka õige," tõi stilist välja.

"Ma alati soovitan seda, et kui mingit riietust valida, võiks riietusel olla palju erinevaid kandmisvõimalusi. Hea mõte on, kui kleidil on taskud, et telefoni saaks taskusse libistada. Piduliku kleidi ja ülikonna juurde sobivad hästi ka moodsad tossud," tõdes Boejikens. "Noormehed ei pea alati kandma triiksärki, vaid võib olla ka ilus valge T-särk."

Riietuses peaks tundma ennast vabalt. "Enesekindlus on väga oluline, tuleks valida sellised riided, millega sa tunned ennast turvaliselt," sõnas stilist.