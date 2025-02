Vikerraadio enimmängitud lugu 2024. aastal oli Eesti Laulu võidulaul

Kõige sagedamini (64 korda) mängiti 2024. aastal Vikerraadios eelmise aasta Eesti Laulu võidulugu "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi", mida esitavad 5miinust ja Puuluup.

Nii teisele kui ka kolmandale kohale platseerus Nublu lugudega "Trammipark" (mängiti 63 korda) ja "Push It" koos Maria Kallastuga (mängiti 59 korda). Kahe lauluga jõudis esikümnesse ka Haldi & ans Flamingo.

Ainsa välisartisti leiab Vikerraadio saja enimmängitud lugude tabeli 33. kohalt, kus on Ameerika popstaar Sabrina Carpenter hitiga "Espresso".

Kõrvuti kõige uuemate lauludega kuuleb Vikerraadiost ka aegumatut popiklassikat. Vanimad lood, mis seekord Vikerraadio saja enam mängitud muusikapala sekka jõudsid, on Kalju Terasmaa ja Collage'i esitatud "See mees" (salvestatud 1969. aastal), Apelsini ja Ivo Linna aegumatu "Aeg ei peatu" (salvestatud aastal 1977) ja Raul Sepperi tuntuim hitt "Sein on ees" (salvestatud aastal 1979).

2024. aasta tabelis figureerib ka 2023. aasta kõige mängitum lugu "Ristteel" 2 Quick Starti esituses.

Sada mängitumat lugu Vikerraadios aastal 2024: