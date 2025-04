Paavsti kirstu juures käinud Margus Saar: temast räägitakse ainult head

Kuigi Saar ei läinud Roomasse sellepärast, et paavsti näha, siis see siiski õnnestus. "See oli meil eile üpris spontaanne otsus. Tegelikult tulime lastega Rooma vaatamisväärsusi vaatama ja kindlasti oli plaanis ka Vatikani, Vatikani muuseumisse ja Vatikani katusele. Täna öeldi siis Peetri väljakul "no, no, no, no", et kuhugi üles ei saa minna, sest on hüvastijätt paavstiga," selgitas Saar, kes on paavst Franciscust kahel korral ka elusast peast näinud.

"Peab ütlema, et ma arvasin, et paavsti kirstuni jõudmine on keerulisem. Kes on käinud Püha Peetri katedraalis, siis need teavad, et umbes tund aega on vaja oodata. Me läksimegi kohale, rahvast oli päris palju, aga veidi kannatust ja tunni ajaga saime sisse. Umbes pooled olid turistid, aga palju oli ka kohalikke. Meie taga olid inimesed, kes väljakul järjekorras ka väikese palve lugesid," selgitas Saar.

"Kirst oli avatud. Paavst nägi välja selline, nagu inimesed välja näevad, kui nad on mõned päevad tagasi surnud," lisas ta.

Saar on Püha Peetri katedraalis käinud varem kolmel korral, aga pole seda kunagi nii ilusana näinud. "See tõesti säras, kõik kaunistused olid palju paremini näha kui ühel tavalisel külastuspäeval. Inimesed tegid pilti ja siis, kui läheneti kirstule, siis paluti inimestel pildistamine lõpetada, sest see ei olnud sobilik. Huvitav oli ka see, et leinakäik ei olnud aeglane, see oli pigem tõtlik sammumine. Sai teha ringi ümber kirstu ja hüvasti jätta," rääkis saatejuht.

"Kirstu lähedal olid sellised inimesed, kes olid ilmselt kutsetega lähemale saanud, aga ka meie järjekorras oli vaimulikke, kes olid üle riigi ja maailma kohale tulnud," lisas ta.

Esimestel päevadel näitasid kohalikud televisioonid Saare sõnul kõik ühte programmi. "Rääkisid paavst Franciscuse pärandist. Küll olid seal jutusaated, uudistesaated, tagasivaated ajalooliste kaadritega. Rooma ise on ikka nagu Rooma. Liiga palju turiste, liiga palav, liiga palju jäätist, liiga palju pastat ja pikad muuseumijärjekorrad. Küll aga olid riiklike asututuste lipud pooles vardas. Sellest oli näha, et Rooma ja Itaalia elavad kaasa Vatikani sündmustele," sõnas Saar.

"Ta on paljudele inimestele maailmas oluline inimene ja temast räägitakse siin praegu ainult head," lisas Saar.

"Laupäevaks olid Peetri väljakul juba suured ettevalmistused tehtud. Väljak oli nagu suur telestuudio, ma arvan, et seal oli umbes 120 telekaamerat. Kogu maailm teeb sealt otselülitusi või reportaaže ja ma usun, et laupäevane sündmus on veelgi suurem," rääkis ta.