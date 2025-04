Inger: enda armastamine on teekond, mis ei lõppe kunagi

"See on minu jaoks nii oluline album, olulise sõnumiga album ja kuna ma olen seda kaks aastat kirjutanud, siis see on olnud ka nagu rännak või teekond, et jõuda selle albumi ja muusikani," sõnas Inger.

Album kannab pealkirja "Armastatuna". "Aastate jooksul ma olen õppinud armastama enda lähedasi, iseennast, üldse saama aru, mis see armastus on või mis vormides teda on," sõnas Inger, keda armastusest on enda sõnul eelkõige inspireerinud kirjutama temaise. "Ma ise olen täis armastust. Aga kindlasti on mu elus väga olulised inimesed minu perekond. Üks lauludest, "Maailm mu käes" räägibki pereliikmete vahelisest armastusest, võib-olla isegi eelkõige minu emast. Mul on emaga hästi tugev side aastate jooksul tekkinud, see on tugevamaks saanud," sõnas ta.

"Samuti olen ma paar aastat tagasi enda kõrvale leidnud imearmsa inimese, oma kaaslase, Karmeni. Väga paljud lood on ka temast inspireeritud, hea on tunda, kui on inimene kodus, kes päriselt inspireerib sind," rõõmustas Inger.

Enda armastama õppimine on Ingeri sõnul aga teekond, mis ei lõppe kunagi. "Alati on see, et sa leiad iseennast jälle uues, heas ja värskes kohas, tunned end armastatuna. Aga on ka olukordi, kus sa kukud taaskord kuhugi auku ja see on täiesti okei. See on justkui eluvool, peab ka neid olukordi olema," sõnas muusik. "Need teemad, mis kohati on mõjutanud on isiklikumad: kes ma ise olen, sooteemad, kohati ka kaaslasega teemad. Eks need ole sellised intrigeerivad mõtted. Nendega tuleb lihtsalt toime tulla ja päeva lõpuks iseendaks jääda," rääkis ta.

"Ma olen alati olnud sellel arvamusel, et ma olen lihtsalt artist, kes teeb muusikat. See ongi see karakter, mis ma olen endast loonud. Vahet pole, mis soost ma olen päeva lõpuks. Ma lihtsalt teen seda asja, et inspireerida inimesi olema need, kes nad on," võttis Inger kokku.

Saates esitas Inger loo "Ära mine veel ära", mis räägib artisti sõnul sõpruse armastusest.