ETV alustab "Õnne 13" näitamist kõige esimesest osast

Alates 14. aprillist saab ETV vahendusel argipäeviti kell 16.30 vaadata Eesti pikima ajalooga sarja selle kõige esimesest osast peale.

"Õnne 13" alustas oma teekonda eestlaste südametesse 1993. aasta oktoobris, mil esmakordselt said vaataja tuttavaks Alma (Helgi Sallo), Johannese (Kaljo Kiisk), Mare (Anne Veesaar) ja Allaniga (Raivo E. Tamm) – Morna linna elanikega Õnne tänava majas number 13.

Rohkem kui 30 aastaga paljude lahutamatuks kaaslaseks kujunenud sarja avaosa käivitub 1990ndate algusele omaselt segadusega, kui väikelinna poollagunenud majja toob ärevust keegi võõras, kelleks osutub maja endine omanik Margna (Eero Spriit).

"Õnne 13" esimene stsenarist oli Astrid Reinla ja režissöör Tõnis Kask. Aastate jooksul on sarja lisandunud uusi värvikaid karaktereid ja vahetunud stsenaristid. Eesti elu lugusid on kirja pannud Kati Murutar, Teet Kallas, Urmas Lennuk ja üle kümne aasta Andra Teede. Rohkem kui 20 aastat on sarja lavastanud Ain Prosa. Sarjas on kaasa teinud mitusada näitlejat ja ootamatutes rollides üles astunud nii lauljad, poliitikud kui ka Eesti Vabariigi president Alar Karis.

Kui argipäeviti näitab ETV seriaali päris esimesi osasid, siis laupäeviti jätkab "Õnne 13" uute osadega. Sari on ETV-s jõudnud juba 32. hooajani ning laupäevane osa kannab numbrit 942.

Kõik sarja osad leiab Jupiterist.