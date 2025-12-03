Ülle Kaljuste: Kaljo Kiisk oli tohutult positiivne ja naljakas mees

Teatrilaval ja filmis "Regina" Kaljo Kiisaga koostööd teinud Ülle Kaljuste rääkis Vikerraadios, et Kiisk oli tohutult positiivne ja naljakas mees väga eriliste žestidega. Kiisa kutsel "Nipernaadis" mänginud Viire Valdma tõdes, et Kiisk oli ka hooliv ja turvatunnet sisendav filmirežissöör, kes oskas ülimalt hästi saladusi hoida.

Ülle Kaljuste puutus Kaljo Kiisaga esimest korda kokku 1983. aastal, kui mängis lavastuses "Anekdoot" tema tütart. "1987. aastal mängisin lavastuses "Revident" tema abikaasat. Ma mäletan Kaljot kui tohutult positiivset ja naljakat meest oma žestidega. Käed käisid tal kogu aeg nagu tuuleveskil ja üks tema põhižest oli selline, kus tal teine näpp käis nina alt siuhti läbi. Mulle tundus, et see on tema mõttepausi koht," meenutas Ülle Kaljuste.

Pärast "Revidenti" kutsus Kiisk Kaljuste mängima filmi "Regina" nimitegelast. "Režissöörina püüdis ta olla pigem hea politseinik, aga ega tal kerge ei olnud. Talle pandi teatud raamid peale, tolle aja tsensuur oli teistsugune."

Oma paha tuju ega muid asju, mis teda võisid vaevata, ei näidanud Kiisk kunagi välja ja püüdis kõigiga alati olla väga heades suhetes. "Kehakeel näitas vahel harva midagi välja," lisas Kaljuste.

Viire Valdma puutus Kaljo Kiisaga kokku teatrikoolis, kus Kiisk andis talle ühel semestril erialatundi. "Ilmselt seal pani ta mõnedele meie kursuselt, kaasa arvatud minule, silma peale ja kutsus meid "Nipernaadi" filmi. Aastaid hiljem pakkus ta mulle osa filmis "Regina"".

"Kaljo Kiisk oli väga lahke ja hooliv inimene, kes kohtudes alati küsis, kuidas läheb. Ta tekitas alati turvatunde. "Nipernaadi" filmi tehes ma ootasin last ja ainuke, kes sellest teadis, oli Kaljo Kiisk. Kaljo Kiisk ei lubandud mul ära öelda ja kinnitas, et me saame hakkama. Arstid ei lubanud mul võtete ajal külma vette minna ega alkoholi juua. Kiisk pidas sõna ja mitte keegi mu rasedusest teada ei saanud," meenutas Valdma.

Kaljuste sõnul imetles ta Kiiska ka näitlejana väga. "Ta ikka ajas laval tohutult naerma ja talle meeldis laval ka krutskeid teha. Ta oli hästi vaba, teatud stseenides tegi silma ja me ikka lõbutsesime täiega seal laval. Ma olin ka ju Kaljost palju pikem," muheles Kaljuste, kes kehastas "Revidendis" tema abikaasat. "Krutskite tegemine nakatas, ja me tegime ka siis vastu. Kogu lust kandus truppi laiali."

Kaljuste sõnul ei mäleta tema mossis Kaljo Kiiska. "Ma sain aru küll, kui ma kaugemalt nägin, et ta millegagi on natukene jännis, aga see oli no nii õhkõrn tunne, ja siis oli ta kuskil kauguses omaette. Nii kui ta tuli võtteplatsile, said aru, et midagi tal on, aga ta ei näidanud mitte kunagi seda välja," meenutas Kaljuste.

"Ikka on nii, et kurbused, mured, haigused, valud me ikkagi kõik jätame kuskile mujale, mitte avalikkuse ette. Kui ta aga suutis kõike seda ka oma tütre eest varjata, siis see on super," nentis Valdma.