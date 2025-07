Mamma Helgi Sallo: lapselapselaps arvas, et ma ei oskagi mängida

Näitlejanna Helgi Sallo rääkis "Ringvaates", et suvepuhkuse veedab ta lapselapse juures Viljandimaal ja see koht on tema jaoks paradiis. Sallo sõnul arvas tema lapselapselaps, et mamma ei oska mängida ja kogu pere sai kõhutäie naerda, sest mamma pole eluaeg muud teinudki, kui ainult mänginud.

"Minu viimane vaba suvi oli mõned aastad tagasi, kuid ega ma siis terve suvi ka ei tööta, etendused on ära jaotatud," muheles näitleja Helgi Sallo, kes sel suvel teeb kaasa lavastustes "Metsas ei kuule su karjumist keegi" ja Viimane vaba suvi", mida mängitakse Haapsalu jaamahoones.

Etenduses "Metsas ei kuule su karjumist keegi" kehastab Sallo alkoholilembelist naist. "Seal on mul tohutu õnn mängida täiesti teisest kandist tegelast, alkoholiprobleemidega vanaprouat."

Sallo meenutas, et on tulnud ette hetki, kus pärast etendust vaatajad tulevad tema juurde ja kurdavad, et miks just Sallo peab mängima niisugust osa. "Siis saan jälle rõõmsalt selgitada, et näitleja jaoks on see väga suur õnn, kui teda rakendatakse seinast seina ja ei pea ainult üht rada mööda minema," on Sallo tänulik.

Põhitööna töötab Sallo Estonia teatris näitejuhina. "Seda tööd olen ma ise õppinud. Neeme Kuningas ütles ükskord väga toredalt: "Tule mulle näitejuhiks, mul on tõlki vaja." Ma ei saanud algul aru, mida ta mõtleb, aga ta ütles, et tihtipeale lavastaja räägib ja räägib ja näitlejatel kaob järg käest ära. Näitejuht on see, kes võtab jutu iva kokku ja ütleb lühidalt, mida lavastaja neist tahtis," selgitas Sallo.

Vahel näeb Sallo, et näitleja on rolli loomisel ummikus, siis ta räägib näitlejaga. "Näitlejad tahavad ka rääkida, aga proovides pole seda aega, siis mina olen vahetalitaja, me räägime ja arutame ja leiame selle kuldse kesktee."

Laulmise on Sallo selja taha jätnud, sest tema süda enam ei laula. "Nooditekitaja ma ei ole. Ma olen laulnud nii, nagu mu sees need kõlalauad helisema hakkavad, ise ka imestan, et kust see tuleb. Kui ma tundsin, et mu süda enam ei laula ja kõik on töö, mis ma teen, siis ma ei tahtnud enam," tõdes Sallo.

Viimased aastad on Sallo puhanud lapselapse juures Viljandimaal. "Nemad elavad metsa sees talus ja see on minu jaoks nagu väike paradiis. Saab metsas ja järves käia, lapselapselapsega tegeleda. Me mängime kogu aeg, kuigi ta arvas ükskord, et ma ei oskagi mängida. Selle peale saime kõik naerda, et mamma pole eluaeg muud teinudki, kui ainult mänginud. Käime koos metsas ja Elistvere loomapargis, Viljandi folgil käisime, seal tegevust leidub," ütles mamma Sallo.