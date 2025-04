Enn Eesmaa pälvis auhinna panuse eest Eesti televaldkonda

Laureaadile auhinna üle andnud kultuuriminister Heidy Purga tõi välja, et Eesmaa on televaatajatele meelde jäänud oma ladusa ja selge emakeele kasutamisega.

"Ta on rääkinud vaatajatele nii päevasündmustest kui ajaloost, tutvustanud kultuurimeistrite ja teadlaste tegemisi, teinud väga tõsiseid, aga ka mõnusaid meelelahutussaateid. Tal on kõige jaoks jätkunud head maitset ja tõelist lugupidamist saatekülaliste ja ka teemade suhtes. Ta on tasakaalukas, korrektne, töökas, erudeeritud ja väga meeldiva suhtlemisstiiliga," tõi Purga välja.

Eesmaa meenutas, et esimest korda astus ta teleekraanile 28. novembril 1968. "Saade oli "Kanal 13" ja esimene lause, mis ma teile ütlesin oli: "Tere, minu nimi on Enn." Ma olen õnnelik ja tänulik, et väga paljud teie hulgast võtavad tänagi minu tere vastu. Mõned ajad hiljem, sellel ajal kui ma veel julgesin ka oma saadetes ka laulda, lindistasin ühe lahkumislaulu. Täna, reipalt üle poole sajandi hiljem, ütlen teile sõnaselgelt – ma ei kavatse veel ära minna," sõnas ta.