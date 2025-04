Miinirott Ronin püstitas maailmarekordi maamiinide leidmises

Sõjamuuseumi teadur Siim Õismaa rääkis "Ringvaates", et loomadest on sõjategevuses suur abi ning tõi välja hiidroti Ronini, kes tegi äsja Guinnessi rekordi maamiinide leidmises. Teaduri sõnul on lahingutegevuses kasutatud ka karu ning Eesti on maailmakuulsaks teinud päästekoerad, kes suudavad keerulistes tingimustes inimesi üles leida.

Aafrika hiidrott Ronin tegi äsja Guinnessi rekordi maamiinide leidmises Kambodžas ning on seni leidnud 109 maamiini ja lisaks sellele 15 plahvatamata lõhkekeha.

"Miks on välja õpetatud just Aafrika hiidrott, siis seepärast, et nende maitsemeeled on tundlikumad kui teistel rotiliikidel ja neid on lihtsam dresseerida. Samas on nad suhteliselt suured, rottidest ühed suuremad, aga piisavalt kerged, kaaludes maksimaalselt üks kuni neli kilogrammi, et nad ei pane miine plahvatama," ütles sõjamuuseumi teadur Siim Õismaa.

Miiniroti väljaõpe vältab ligi üheksa kuud. "Viis aastat on rott aktiivne ja siis läheb puhkama. Eelmine maailmarekordi omanik elas kaheksa-aastaseks," lisas Õismaa.

Keegi ei oska öelda, kui palju on Kambodžas maamiine, aga kindlasti on neid seal sadades tuhandetes. Hetkeseisuga on erinevatel hinnangutel leitud võib-olla 15 protsenti kõikidest miinidest, mis on üldse maha pandud.

Miinirott Ronin ei saa surma, kui ta midagi leiab. Roti töövõime ühes päevas ei ole väga suur, aga poole tunniga katab ta ära umbes sama suure ala, kui demineerija nelja päevaga.

"Arvestades praegust julgeolekuohtu on maamiinid kahjuks ainuke võimalus. Võttes Ukraina näite, siis pigem kasutatakse neid miine, mis on nõukogude ajal valmistatud ja mis ei ole tehnoloogiliselt nii kaasaegsed," nentis Õismaa.

Eestis on palju kõneainet pakkunud meie päästekoerad, kes osalesid hiljuti Leedus kadunud USA sõduri otsingul. "Kui me vaatame Eesti kaarti ning kui palju meil on metsa, soid ja rabasid, kui palju meil igal aastal inimesi metsa eksib, siis au ja kiitus Eesti koerajuhtidele, kes selliseid koeri välja õpetavad," selgitas Õismaa, miks just meie päästekoeri kriitilistesse olukordadesse appi kutsutakse.

Sõjategevuses on osalenud aga erinevaid loomi. Karu Wojtek on üks kuulsamaid karusid, mille ostsid omal ajal poola sõdurid Iraani turult. "Sõdurid võtsid karu ende maskotiks ja hiljem võeti karu ametlikult reamehena teenistusse. Karu hakkas jälgima, mida teised teevad ja õppis ka töö ära. Karu aitas tihtipeale masinaid laadida laskemoonakastidega ja jõi meestega koos ka õlut," muheles Õismaa.