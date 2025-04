Koerajuht kadunud USA sõduri otsimisest: koera jaoks oli see eduelamus

Leedus sõjaväeõppusel kadunuks jäänud USA sõdurit otsimas käinud koerajuht Risto Kotkas rääkis "Terevisioonis", et politseikoera Maik ülesandeks oli inimene võimalikult kiiresti üles leida ning Maik otsis nii maa kui vee peal. Koerajuhi sõnul oli see koera jaoks eduelamus, sest ta sai oma ülesandega väga hästi hakkama.

"Nädala alguses tuli meile teade, et Leedu kolleegid vajavad kadunud USA sõduri leidmisel abi," ütles koerajuht Risto Kotkas. "Meie koerte jaoks oli see esimene kord lennata sõjaväekopteriga. Maik on nelja-aastane ja tal pole kopteriga lendamise kogemust olnud, aga koerad talusid lendu hästi ja stressi oli minimaalselt, nad ei haukunud ega kiununud. Kohapeale jõudes olid valmis kohe tööle asuma."

Väljaõpe on mõlemal politseikoeral sarnane, nad suudavad otsida elusaid ja surnud inimesi. "Maik oli siis see koer, kes kohapeal põhitegevuses oli. Teine koer Tiit oli varus. Maik otsis nii vee kui maa peal. Ülesanne oli võimalikult ruttu inimene leida. Koeraga vee peal otsimine peab olema eraldatud teistest tegevustest ja samal ajal ei saa kopad sealsamas kaevata," selgitas koerajuht.

Töösituatsioonis tunneb koer end palju mugavamalt kui näiteks telestuudios. "Praegu Maik piuksub, tahab tööle asuda ja ei saa aru, miks me juba midagi ei otsi. Politseikoerad on energiat täis ja kui me paneme nad pausile, sundasendisse lamama, siis see tekitab koerale stressi, ta tahab tegutseda. Seal paadis otsimine oli tema jaoks väga meeldiv kogemus," nentis Kotkas.

Koera jaoks oli see ka eduelamus, sest ta sai aru, et otsing läks korda. "Ta sai oma ülesandega väga hästi hakkama," ütles Kotkas.