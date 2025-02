Koerajuht Monika Rusing: otsingukoera jaoks on oluline kogemus

Rahvusvaheline päästekoerte organisatsiooni korraldab iga aasta erinevatel aladel maailmameistrivõistlusi. Laviiniotsingu võistlusi korraldatakse üle aasta. "See eeldab palju lund ja eritehnikat, et seda ala ette valmistada, sest päris laviiniga ei hakka keegi riskima," selgitas koerajuht Monika Rusing "Terevisioonis".

Kuna Eestis lund pole, siis on käidud Lapimaal kahel aastal harjutamas. "Vaatasime, et koerad on tublid ja mõtlesime, et Minni on üheksa-aastane, et kas nüüd või mitte kunagi. Sain õnneks kaks noort koera ka endaga kaasa, Ally ja Chicka, nemad proovisid algtaset ning meie Minniga maailmameistrivõistlusi ja läks hästi," rääkis Rusing.

Maailmemeistriklassis on lume alla kolme meetri sügavusele peidetud kolm päris inimest, kes kõik tuleb üles leida 25 minuti jooksul. "Lisaks on seal ülesanded koerajuhile ja lisaks kuulekuse ja osavuse pool. On suusarajal kõndimine, transpordivahendiga sõitmine, piipari otsimine – mitu olulist asja. Koerajuht rapsib seal terve pika päeva," kirjeldas Rusing.

Kuigi Eestis laviine pole, on laviiniotsing ometi koerale oluliseks kogemuseks. "Oluline on õpetada, et inimelu ja inimese lõhn on kõige tähtsam. Siis pole vahet, kas see on maa peal, maa all, vee sees, lume all. Loomulikult meil Eestis ei ole laviini, aga ta annab tohutu kogemuse ja oskuse koeral lahendada erinevaid situatsioone. Näiteks laviiniotsing annab väga palju juurde varinguotsingule, koera jaoks ei ole vahet, kas see on lumi või kivirusu, see on treeningprotsessis väga oluline," rääkis koerajuht.

"Otsingukoera jaoks ongi oluline kogemus. Sa õpetad talle 100 erinevat kogemust ja 101. ta lahendab ise. Ta töötab iseseisvalt, koerajuhist eemal ja peab ise vastu võtma otsuseid. See on see iseseisvus, julgus ja oskus teha tööd," rääkis Rusing.

Kuigi otsingukoerad on tõsised tööloomad, siis lõpuks on neis siiski säilinud ka koertele omane mänguarmastus. "Mängu nimel ta seda tööd teebki. Inimesel on see pall ja seda ta saada tahab. Kui see on hästi sisse toidetud talle, siis ta selle nimel töötabki ja ületab raskuseid," rääkis Rusing.

Võistlused on aga koerte vormis hoidmiseks. "Õnneks väga palju inimesi ei kao ja seal me ei saa oma treenitust hoida. Siis ongi selleks võistlused," sõnas koerajuht.