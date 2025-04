VIDEO | "Ringvaade" uudistas peagi valmivat Tallinna Linnateatri maja

Aprilli alguses alustas Tallinna Linnateater proove oma Laia tänava teatrimajas, mis on alates 2021. aastast renoveerimisel olnud. "Ringvaade" heitis esimese pilgu peagi valmivasse majja.

Tallinna Linnateatri peanäitejuht Uku Uusberg tõdes "Ringvaatele", et oma majja tagasi jõudmist on pikisilmi oodatud. Kuigi proove saab Laia tänava teatrimajas juba teha, pole see täielikult valmis ning publik saab kõikide eelduste kohaselt uuenduskuuri läbinud kompleksiga tutvuda oktoobris.

Oma majja tagasi jõudmine rõõmustab ka linnateatri näitlejaid. "Tekitab teistsuguse tunde. Uus algus," kinnitas Anu Lamp. "Ma olen seda päeva nii kaua oodanud!" rõõmustas ka Kristiin Räägel.