Arp Müller: otse-eetrisse helistajatega vaielda ei tasu

29. märtsil esietendus teatris Ekspeditsioon Ringo Ramuli lavastus "Eeter", mis on kokku pandud raadio otse-eetris kõlanud helistajate kõnedest. Vikerraadio saate "Uudis+" juhtide Mirko Ojakivi ja Arp Mülleri jaoks on raadioeetrisse helistajatega vestlemine osa tööst.

Ojakivi tõdes, et iga päev, kui saatesse on võimalik sisse helistada, satub teiste hulka ka üks eredam telefonikõne. "On see siis mingisugune huvitav sõnakasutus või huvitav idee. See on meie igapäev, ütleme nii," rääkis Ojakivi.

"Kuulates arhiivilõike või kõige naljakamaid palasid, siis see mõjub emotsionaalselt ja tõmbab positiivselt käima, aga tegelikult selliseid hetki, kus ma mõtlen, et mis see nüüd siis eetris oli või mis kisuvad laua alla naerma ja saate jätkamine on võimatu, neid hetki ongi eetris olnud äkki 21," lisas Müller.

Ojakivi sõnul paneb inimesi helistama mure. "Tihti võib nende murede hulka kuuluda ka üksindus või üksildus. Võib-olla see ongi see ainuke kõne, mille inimene tolle päeva jooksul teeb. Kui me aastaid tagasi tegime Mika Keräneniga saadet "Suveöö", siis sinna helistasid hoopis teised inimesed hoopis teiste murede ja rõõmudega. Õhtuti on rõõme ka rohkem. Aga kui nende inimestega rääkima hakata, siis on neil ikkagi rääkimisvajadus," nentis Ojakivi.

Saatejuhina häirib Ojakivi kõige rohkem inimesed, kes hakkavad raadioeetris rääkima, kui ilus oli elu Nõukogude Liidus. "Eriti, kui püstitatud teema kontekstis see eriti oluline ei ole. "Vanasti oli elu ilus." Ma saan aru, et enamike vanemate inimeste noorusaeg jääbki Nõukogude Liidu aega, aga tuleb eristada, kas aeg oli ilus sellepärast, et sa ise olid noor, või oli parem riigikord. Aga mõni inimene õigustabki seda aega ja selle kõne tahaks suhteliselt kiiresti ära lõpetada," märkis Ojakivi.

Müller lisas omalt poolt, et vaidlema ei tasu hakata ja seda nad kumbki ei tee. "Kui inimesel ikkagi on oma kindel seisukoht, mis võib olla 99 protsendile ühiskonnast ei kõlba kuhugi, siis ära hakka vaidlema, ütle talle viisakalt "aitäh" ja võta järgmine helistaja," rääkis Müller.

"Me ütleme "aitäh" ka helistajatele, kelle kõne sisuga me ei ole nõus. Ma olen saanud väga palju etteheiteid, et miks ma neid helistajaid tänan. Aga inimene on kulutanud aega, valinud meie numbri, rääkinud. Miks mitte? Minu meelest "aitäh" käib asja juurde isegi, kui kõne ei meeldinud," lisas Ojakivi.