Oliver Rõõmus: Pur Muddi loominguline protsess hakkab alles pihta

Sel aastal tähistab kümnendat tegutsemisaastat ansambel Pur Mudd. Muusik Oliver Rõõmus rääkis saates "Hommik Anuga", et bändi loominguline protsess on nüüd päriselt pihta hakkamas.

Viimastel aastatel on Pur Mudd teinud just eestikeelset muusikat. "Need sünnivad kiiresti, meile endale väga meeldib ja ka rahvale meeldib. Selles mõttes on olnud vägevad kümme aastad, aga ma arvan, et nüüd läheb veel paremini," lausus Rõõmus.

"Ma arvan ka, et me oleme täna lõpuks sellises heas kohas, kus me tunneme ennast hästi sellega, mida me teeme," nõustus muusik Joonatan Siiman. "Me vahepeal võib-olla rapsisime natukene – tegime ühte stiili, teist stiili, eesti keeles, inglise keeles. Praegu on selline heas mõttes rahu. /---/ Jube tore on kontsertidel näha, kuidas inimesed eesti keeles kaasa laulavad. Inglisekeelsete lugudega seda väga tihti ei juhtunud, sest eestlane tahab eesti keeles kaasa laulda."