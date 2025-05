Marianne Leibur: selle lavastuse muusika on olnud alati minu sees

Kalju Terasmaa lapselaps Marianne Leibur rääkis "Terevisioonis", et on kogu oma elu olnud 1960. aastate muusika fänn, mille põhjal on loodud ka suvelavastus "Rohelised niidud". Muusik Kalle Sepa sõnul sai ta Reet Linnalt kiita, sest kehastas väga veenvalt Reeda isa Arved Haugi ning tõdes, et lavastuse muusikaline pool on väga väljakutserohke.

"Mina mängin Reet Linna isa. Reedale väga meeldis roll ja ta ütles, et täpselt selline tema isa oligi. Väga tore, kui Reedalt kuuled sellist tagasisidet, see annab kinnitust, et me oleme õigel teel," ütles Kalle Sepp, kes mängib muusikalises lavastuses "Rohelised niidud" Arved Haugi.

Suvelavastust "Rohelised niidud" mängitakse Kiidjärvel ja see keskendub Eesti Raadio meeskvarteti tegemistele 1960. aastate alguses. Peaosades on neli meest, Uno Loop, Eri Klas, Arved Haug ja Kalju Terasmaa.

Kalju Terasmaa lapselapse Marianne Leiburi sõnul on kogemus sellevõrra emotsionaalsem ja vingem, et tal on sellega oma isiklik suhe. "Aegade algusest peale olen olnud selle muusika fänn, mis lavastuses kõlab," nentis Leibur.

Sepa sõnul on lavastuses muusikal väga suur roll, aga samas näidatakse seal ka nende inimeste elu selliseid tahke, mida igaüks ei tea, ei ole kuulnud või näinud. "Detektiivid on teinud väga head tööd ja lood mõnusalt paika sättinud," lisas Sepp.

Muusikaproovid on juba alanud, sest lood lavastuses on rasked ja vajavad harjutamist. "Kvartetiga on meil juba esimene proov tehtud. Saime kokku ja harjutasime kõik lood läbi. See on ikka selline hea amps, mida niisama ei saa teha," ütles Sepp.

Marianne Leibur ja Kalle Sepp "Sa oled mu laul" lavastusest "Rohelised niidud"