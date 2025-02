Video: Eesti Vabariigi hümn eesti viipekeeles

Eesti Kurtide Liidu juhi Sirle Papi sõnul oli see kurtide kogukonna jaoks ajalooline sündmus. "Tunnen päriselt nagu me oleksime ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, oleme võrdsed ja kuulume üheskoos meie väiksesse riiki," ütles ta. Koori tegevuses osaleva Papi sõnul on üheskoos enese väljendamine kurtidele väga oluline.

Hümni esitasid viipekeeles kaheksa lauljat, keda juhendas dirigent Edmar Tuul.