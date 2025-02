ETV2 avab vabariigi aastapäeva viipekeelse hümniga

Vabariigi aastapäeva hommikul kõlab ETV2-s Eesti Vabariigi hümn, mida viipekeeles esitab EPIK segakoor. Tegemist on erilise hetkega kurtide koori jaoks, kelle jaoks on tegemist debüütesinemisega laia avalikkuse ees.

Kurtide Liidu juhi Sirle Papi sõnul on see kurtide kogukonna jaoks ajalooline sündmus. "Tunnen päriselt nagu me oleksime ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, oleme võrdsed ja kuulume üheskoos meie väiksesse riiki," ütles ta. Koori tegevuses osaleva Papi sõnul on üheskoos enese väljendamine kurtidele väga oluline.

Hümni esitavad viipekeeles kaheksa lauljat, neid juhendab dirigent Edmar Tuul. Koorijuhi sõnul on harjutamine läinud nagu igal teisel kollektiivil. "Töiselt, aga lustiga!"

Vabariigi aastapäeva otseülekannetest saab viipekeelse tõlke ETV2-s hommikune lipuheiskamine, presidendi aastapäeva kõne ja sellele järgnev kontsert. Viipekeelse tõlkega saab jälgida ka peaministri kõne 23. veebruaril.